Finanzas

Moody's: Desaceleración de la cartera de créditos de Nicaragua continuará en 2026

La agencia señala que capitalización alta y la rentabilidad proveen al sistema bancario nicaragüense de una buena capacidad de absorción de pérdidas.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El sistema bancario nicaragüense mantiene un desempeño favorable, con un crecimiento crediticio elevado y niveles de morosidad bajos respecto de otros países de la región, señala un reporte de Moody's Local. La agencia señala que capitalización alta y la rentabilidad proveen al sistema de una buena capacidad de absorción de pérdidas. "Si bien la elevada dolarización del sistema implica riesgos cambiarios, estos se ven mitigados por la estabilidad del tipo de cambio, escenario que la agencia prevé se mantenga durante 2026", apunta.

A lo largo de 2025, la cartera de créditos sostuvo un crecimiento de dos dígitos, alcanzando 13,3 %, donde los mayores crecimientos se dieron en los segmentos de consumo, particularmente tarjetas de crédito y financiamiento de vehículos. No obstante, este ritmo de expansión fue inferior al 19,5 % del año previo. En 2026 se prevé que la desaceleración continúe, en un entorno de menor dinamismo económico, así como por el impacto de la política arancelaria de Estados Unidos y una moderación en el flujo de remesas. Moody's indica que la calidad de los activos continuó mostrando una tendencia favorable, con un nivel de créditos vencidos + cobro judicial de 1,1 % (en 2024 fue de 1,4 %) y una cobertura de reservas amplia y cercana al 400 %, comparando positivamente con la región. "Para 2026, si bien los indicadores de calidad de préstamos se mantendrían en rangos adecuados, la mora podría mostrar un aumento por el mayor peso de los créditos de consumo", indica el informe.