El Salvador ha gastado más de US$3 millones en bitcoin desde que firmó acuerdo con FMI

No obstante, Bukele aseguró que estas compras de criptomonedas “no se detienen” y añadió “si no se detuvo cuando el mundo nos condenó al ostracismo y la mayoría de los ‘bitcoineros’ nos abandonaron, no se detendrá ahora y no se detendrá en el futuro”.

Así, en la última semana de febrero (aproximadamente del 22 al 28) se sumaron en total 10 bitcoins y, en total, en febrero se compraron aproximadamente 12 criptomonedas, según datos de la Oficina Nacional de Bitcoin de El Salvador.