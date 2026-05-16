El Salvador: operaciones de Transfer365 subieron 20% a inicios de mayo

Finanzas

El sistema de pagos inmediatos Banco Central de Reserva de El Salvador continúa consolidándose como una de las principales herramientas de transferencias digitales en el país.

Por revistaeyn.com Durante los primeros días de mayo, los envíos de dinero realizados mediante Transfer365 registraron un importante crecimiento tanto en monto movilizado como en número de operaciones, impulsados en parte por las celebraciones del Día de la Madre. De acuerdo con estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR), entre el 1 y el 12 de mayo de 2026 se transfirieron US$1.609,11 millones a través de Transfer365 y sus distintas modalidades, incluyendo Transfer365 Móvil, Transfer365 Business y Transfer365 CA-RD.

La cifra representa un incremento de US$276,7 millones (20 %) respecto al mismo período de 2025, cuando el monto movilizado alcanzó US$1.332,41 millones. El crecimiento también se reflejó en la cantidad de operaciones efectuadas. En los primeros 12 días de mayo de este año se contabilizaron 2.364,377 transferencias, mientras que en igual lapso de 2025 se registraron 1.558,189 operaciones. Esto evidencia un aumento de más de 806.000 transacciones en un año, reflejando una mayor adopción de los pagos digitales inmediatos entre los salvadoreños, señala el BCR. Solo el 10 de mayo, fecha en la que se celebró el Día de la Madre en El Salvador, se movilizaron US$16,10 millones mediante 127.391 transferencias, consolidando a Transfer365 como una de las plataformas preferidas para enviar dinero de forma rápida y sin costos.