El Salvador: remesas por medio de billeteras de criptomonedas caen un 32 % en 2025

POR EFE

El acumulado de las remesas recibidas mediante billeteras de criptomonedas en El Salvador cayó un 32,5 % en el año 2025, respecto al 2024, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) divulgados este miércoles.

Las cifras de la entidad financiera dan cuenta de que las remesas recibidas en los doce meses de 2025 llegaron a 57,67 millones de dólares (48,35 millones de euros). Esta cantidad es inferior en 27,83 millones de dólares a los 85,5 millones registrados en 2024.

Estos ingresos representaron únicamente el 0,57 % del total de 9.987,91 millones de dólares registrados en remesas en general entre enero y diciembre pasados.