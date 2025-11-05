Finanzas

Stablecoins: la nueva puerta al comercio global para las Pymes en Centroamérica

El auge de las stablecoins como el USDT está redefiniendo la forma en que las empresas latinoamericanas realizan transacciones internacionales. Luis Carchi, CTO de Shield, explica cómo esta tendencia impulsa la eficiencia, reduce riesgos cambiarios y acerca a Centroamérica al comercio global.

Por Norma Lezcano - revistaeyn.com Una nueva arquitectura financiera para el comercio internacional. La expansión de las stablecoins —criptomonedas estables vinculadas al valor del dólar estadounidense— está cambiando la forma en que las empresas medianas y pequeñas de América Latina realizan negocios internacionales. Según Luis Carchi, CTO de Shield (*), un neobanco diseñado para facilitar pagos globales con monedas digitales, el fenómeno responde a una combinación de factores políticos, económicos y tecnológicos. “En Estados Unidos, la política ha sido un gran impulsor de la adopción. La Ley GENIUS marcó una señal clara de apoyo a las stablecoins, lo que motivó a bancos y empresas a experimentar con esta tecnología”, señala Carchi. Escuche un resumen de la conversación en nuestro Podcast “En América Latina, los episodios de inflación y las altas comisiones bancarias hicieron de las stablecoins una alternativa accesible y eficiente”, agrega.

Costos más bajos, transacciones más rápidas

El atractivo de las stablecoins radica en su eficiencia operativa. Mientras una transferencia bancaria internacional puede tardar varios días y costar entre 3 % y 5 % del monto total, una transacción con USDT cuesta menos del 1 % y se completa en minutos.

Para Carchi, esta diferencia está transformando la relación comercial entre empresas latinoamericanas y sus contrapartes estadounidenses: “Vender a América Latina es hoy más fácil y rápido, y lo mismo ocurre con las compras desde Estados Unidos. Los pagos digitales han eliminado las fricciones que antes frenaban muchos acuerdos comerciales".

La Ley GENIUS: un parteaguas regulatorio

La reciente Ley GENIUS, firmada en Estados Unidos, ha sido clave para legitimar el mercado de las stablecoins.

Aunque regula principalmente a los emisores de estas monedas, su aprobación fortalece la confianza de los actores internacionales. Carchi la describe como “un paso importante y necesario hacia adelante”, pero advierte que aún falta legislación complementaria para el ecosistema empresarial.En economías con inestabilidad monetaria, las stablecoins ofrecen una herramienta de protección ante la volatilidad. “En Argentina, el USDT ha servido de respaldo frente a la inflación; en Bolivia, es una respuesta a la escasez de dólares”, explica Carchi. Esto permite que pequeñas y medianas empresas (pymes) participen en el comercio global con menos exposición al riesgo financiero y sin depender de bancos internacionales.

Desafíos para Centroamérica: educación, regulación y acceso

Aunque las oportunidades son claras, la adopción de stablecoins en Centroamérica enfrenta tres grandes retos: 1.Mejorar el acceso mediante intercambios locales regulados. 2.Educar a empresas y ciudadanos sobre su uso y riesgos. 3.Establecer marcos legales claros que integren a los bancos tradicionales en el nuevo sistema digital.“Las stablecoins son una revolución que no puede detenerse. Es de interés que cada país apruebe regulaciones que permitan a los bancos y empresas locales participar en esta industria”, subraya Carchi.

Seguridad y gobernanza: el nuevo frente empresarial

A diferencia del sistema bancario tradicional, las empresas que operan con stablecoins deben asumir la responsabilidad directa sobre la seguridad de sus activos digitales. Carchi recomienda mantener control sobre las claves privadas y cumplir con las leyes financieras vigentes para evitar vulnerabilidades o pérdidas.

El mercado de stablecoins supera ya los US$250.000 millones, con transacciones diarias estimadas en US$100.000 millones, según Morgan Stanley. Carchi considera que el ecosistema aún está en una fase temprana de adopción masiva: “A corto plazo, el crecimiento continuará a medida que la gente se eduque. A largo plazo veremos nuevas funcionalidades, como ahorros o acceso a acciones tokenizadas, pero hoy la adopción sigue siendo el foco.”

