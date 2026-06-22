Finanzas

Fallece Alan Greenspan: del auge de los noventa a las sombras de la crisis de 2008

Dos años después de dejar el cargo, en una comparecencia ante el Congreso en octubre de 2008, el propio Greenspan admitió con "incredulidad" haber cometido un error al confiar en exceso en la capacidad de las instituciones crediticias para proteger el mercado.

POR EFE El economista estadounidense Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y una de las figuras más influyentes de la historia financiera contemporánea, falleció este lunes a los cien años en su residencia por complicaciones del Parkinson, según informó su esposa, la periodista de NBC News Andrea Mitchell. Greenspan, apodado 'el Maestro', lideró el banco central estadounidense entre 1987 y 2006, convirtiéndose en el segundo presidente de la Fed con el mandato más largo, solo por detrás de William McChesney Martin (1951-1970), desde donde reforzó la independencia política de la entidad crediticia. Aunque fue asesor de presidentes republicanos, mantuvo una excelente relación con el presidente demócrata Bill Clinton y sus principales asesores económicos.

Durante su mandato, EEUU experimentó un prolongado periodo de expansión económica, aunque su legado quedó empañado tras su retirada por la histórica crisis financiera global de 2008. Greenspan consideraba que se le había atribuido una responsabilidad de manera desproporcionada por la crisis de principios de siglo, al igual que un mérito excesivo por el auge económico de finales de los años noventa. "Me elogiaron por cosas que no hice", dijo en una entrevista de 2008. "Ahora se me culpa por cosas que no hice", señaló entonces.

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