Por: Eleaine Miranda (*)

Muchas mujeres saben perfectamente a quién llamar cuando necesitan encontrar trabajo, conseguir un cliente, contratar a alguien o acercarse a una empresa.

Hemos aprendido a construir redes profesionales. Participamos en eventos, buscamos mentoras, recomendamos contactos y abrimos puertas para otras mujeres.

Entendemos que avanzar profesionalmente rara vez ocurre completamente solas. Pero pregunta a esas mismas mujeres a quién llaman antes de negociar su salario, invertir una suma importante, comprar una propiedad o tomar una decisión financiera con su pareja.

La lista suele reducirse bastante, o es nula. Durante años nos han repetido que necesitamos mejores redes para crecer profesionalmente. Y es cierto.

Una conversación, una recomendación o una presentación pueden cambiar una carrera. Sin embargo, hablamos mucho menos de las redes que necesitamos para aprender a manejar el dinero que esa carrera genera.

Una buena red profesional puede ayudarte a ganar más. Una red financiera puede ayudarte a tomar mejores decisiones con lo que ganas.

No estoy hablando de pedir consejos improvisados ni de copiar lo que otra persona hace con su dinero. Cada situación financiera es diferente.

Hablo de tener cerca mujeres con quienes podamos contrastar ideas, hacer mejores preguntas y conocer experiencias que normalmente permanecen escondidas.

• ¿Cómo negociaste la compra de tu casa?

• ¿Qué revisaste antes de invertir?

• ¿Cómo dividís las finanzas con tu pareja?

• ¿Qué hiciste cuando decidiste dejar un trabajo estable?

• ¿Cómo estás planificando tu re tiro?

Son preguntas simples, pero rara vez forman parte de nuestras conversaciones habituales.

Hace poco reuní a un grupo de mujeres de distintos países y profesiones para hablar de dinero. Muchas eran empresarias, ejecutivas y líderes con años de experiencia. Lo que más me llamó la atención no fue que tuvieran dudas. Todos las tenemos. Fue descubrir cuántas decisiones importantes habían enfrentado sin referencias cercanas.

Algunas habían aprendido por ensayo y error. Otras dependían de lo que les recomendaba su pareja, su banco o algún familiar.

La mayoría nunca habían escuchado a otra mujer explicar con honestidad cómo organizaba su patrimonio, qué errores había cometido o qué miedos todavía tenía.

Ahí entendí que una red financiera no existe solamente para compartir conocimientos. También sirve para ampliar lo que creemos posible.

Cuando una mujer escucha a otra contar cómo negoció un aumento, empezó a invertir o salió de una relación sin quedar financieramente desprotegida, no recibe una fórmula, sino una referencia, una guía. Y esto importa porque muchas veces no intentamos aquello que nunca hemos visto de cerca.

Durante esta década hemos celebrado el avance de las mujeres en empresas, juntas directivas, emprendimientos y espacios de decisión. Ese avance merece reconocimiento. Pero ganar espacios profesionales también exige fortalecer nuestra capacidad de tomar decisiones económicas fuera de ellos.

No basta con llegar a la mesa si seguimos sintiéndonos solas cuando toca hablar de patrimonio, riesgo, inversión o futuro.

Las mujeres necesitamos contactos que nos recomienden para una oportunidad. Así como también necesitamos círculos donde podamos preguntar sin vergüenza, aprender sin competir y hablar de dinero sin sentir que estamos presumiendo o confesando un fracaso.

Tal vez la red que más puede cambiar la vida financiera de una mujer no sea la que le consigue el próximo trabajo. Tal vez sea la que le ayuda a decidir qué hacer con todo lo que está construyendo

(*) La autora es experta financiera, conferencista internacional, autora del Libro “Mujeres y Finanzas” y fundadora de la plataforma de Educación Financiera Plata con Plática, la plata forma más leída de Nicaragua.