Estudio: 7 de cada 10 panameños recibieron intentos de fraude

Finanzas

El canal presencial continúa siendo el principal referente de confianza para realizar trámites financieros, elegido por el 60 % de los encuestados por el estudio Percepción y Experiencia del Fraude 2026 de Experian.

Por revistaeyn.com El 68 % de los panameños recibió al menos un intento de fraude durante el último año; sin embargo, entre quienes estuvieron expuestos, el 62 % señala que estos intentos no llegaron a materializarse en fraude revela los resultados del estudio Percepción y Experiencia del Fraude 2026 de Experian. Además, 8 de cada 10 panameños manifiestan interés en aprender a identificar posibles fraudes creados con inteligencia artificial, una oportunidad para fortalecer la educación, la prevención y la confianza digital.

“Este estudio muestra que construir confianza digital va más allá de reducir la exposición al fraude. También implica acompañar a las personas con conocimiento, señales claras de seguridad y herramientas que les permitan desenvolverse con mayor confianza en los entornos digitales”, señaló Giovanna Cardellicchio, Gerente General de APC Experian. El estudio evidencia que la prevención ya forma parte del comportamiento cotidiano de los consumidores. Solo el 6 % afirma no realizar ninguna acción específica para protegerse del fraude digital. En este sentido, el 47 % evita hacer clic en enlaces, el 44 % utiliza plataformas conocidas y otro 44 % evita contestar llamadas de números desconocidos. A su vez, los controles de seguridad robustos (39 %) son la principal señal que genera confianza, seguidos por las recomendaciones de otras personas (38 %) y el reconocimiento del logo o nombre de una marca conocida (33 %). El canal presencial continúa siendo el principal referente de confianza para realizar trámites financieros, elegido por el 60% de los encuestados. Las aplicaciones de celular ocupan el segundo lugar, con 16 %, seguidas por Chats o WhatsApp (9 %), llamadas telefónicas (6 %), páginas web (6 %) y agentes de IA o bots de las empresas (3 %), apunta el estudio de Experian. Al mismo tiempo, 47 % manifiesta algún nivel de seguridad al realizar transacciones digitales: 39 % se siente algo seguro y 8% muy seguro. El 53 % restante se siente poco o nada seguro, evidenciando una oportunidad para seguir fortaleciendo la confianza en estas experiencias.