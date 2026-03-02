Guerra en Irán: Acciones mixtas en Wall Street y caídas en mercados de Europa

Finanzas

Más allá de la reacción inmediata, el verdadero impacto dependerá de si la crisis se limita a un shock de precios o deriva en una interrupción prolongada del suministro energético global.

Por revistaeyn.com - Agencia EFE La escalada militar en Oriente Medio tras los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán ha sacudido a los mercados financieros globales, que reaccionan con volatilidad, alzas en el petróleo y un renovado interés por los activos refugio. En Wall Street, la jornada cerró en terreno mixto. El Dow Jones de Industriales retrocedió un 0,15 %, hasta los 48.904 puntos, mientras que el S&P 500 avanzó un leve 0,04 % y el Nasdaq subió un 0,36 %. Según los analistas, los inversores buscaron refugio en compañías menos expuestas al conflicto, especialmente tecnológicas como Nvidia (+2,9 %) y Microsoft (+1,5 %).

Tom Essaye consideró que, por ahora, el conflicto no tendrá “un impacto significativo” en la renta variable, aunque advirtió que si los ataques cesan en los próximos días “eso aliviaría a los mercados, ya que se disiparían los temores a una mayor escalada”. Además, apuntó que un eventual cambio de régimen podría permitir que Irán “vuelva a los mercados mundiales de petróleo”, incrementando la oferta y presionando los precios a la baja, lo que beneficiaría a las acciones.

CAÍDA EN EUROPA

Sin embargo, la reacción en Europa fue más contundente. Las principales bolsas del continente registraron caídas cercanas al 2 % tras un fin de semana marcado por la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y la respuesta militar de Teherán contra Israel y países árabes con bases estadounidenses. El Euro Stoxx 50 y el Ibex 35 se desplomaron un 2 %, mientras el DAX alemán cedió un 1 % y el CAC 40 francés más de un 1,4 %. En Asia, el Nikkei 225 japonés cayó más de un 2,3 %. La tensión geopolítica también se reflejó en el mercado energético. El crudo intermedio de Texas (WTI) llegó a dispararse cerca de un 8 % en las primeras operaciones, para luego moderar su avance al entorno del 6 %, situándose alrededor de los US$71 por barril. El Brent subió más de un 6 %, hasta superar los US$77. El oro, activo tradicional de refugio, avanzó un 2,5 %. Christian Gattiker, de Julius Baer, advirtió que “Oriente Medio ha pasado de la tensión a una sacudida regional, pero la direccionalidad sigue siendo una incógnita”. A su juicio, el riesgo es que “el conflicto podría ser mayor y más duradero de lo que el mercado descuenta”, lo que añadiría presión a los activos de riesgo. La clave, coinciden los expertos, está en el Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del suministro mundial de petróleo. Norbert Rücker subrayó que “las implicaciones de este conflicto para la economía mundial dependen del flujo de petróleo y gas a través del Estrecho de Ormuz”, aunque su escenario central apunta a un repunte intenso pero de corta duración en los precios.