Guía para usar un crédito para reorganizar las finanzas personales

Muchas personas mantiene al menos una obligación financiera activa, principalmente a través de tarjetas de crédito y préstamos personales.

En el inicio del año, muchas personas buscan ordenar su economía y establecer nuevas metas financieras; especialistas en finanzas personales coinciden en que el crédito, utilizado de forma responsable, puede convertirse en una herramienta clave para reorganizar sus finanzas, mejorar la planificación y reducir el estrés económico.

Si bien el endeudamiento sigue siendo parte de la realidad, los estudios muestran una tendencia hacia un mayor interés por ordenar las finanzas y tomar decisiones más informadas sobre el uso del crédito.

“El crédito debe verse como una herramienta financiera que, bien planificada, permite consolidar obligaciones, mejorar el flujo de efectivo mensual y retomar el control de las finanzas personales”, explicó Carlos Mena, Gerente Comercial de MultiMoney.

Mena indica que la consolidación de deudas en un solo crédito con condiciones más competitivas puede generar beneficios como la reducción del costo financiero total, una mayor simplicidad en la administración de pagos y una mejora en la liquidez disponible.

Este enfoque resulta adecuado en escenarios donde existen múltiples obligaciones con altas tasas de interés o pagos fragmentados, ya que facilita una gestión financiera más ordenada y contribuye a una mayor estabilidad financiera.

Diversas investigaciones también señalan que el desorden económico tiene un impacto directo en el bienestar emocional, generando ansiedad, estrés y preocupación constante por las obligaciones financieras. En contraste, contar con una estructura clara de ingresos, gastos y deudas, apoyada en un uso estratégico del crédito, puede contribuir a una mayor sensación de tranquilidad y estabilidad.