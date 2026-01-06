Recomendaciones financieras para superar la 'cuesta de enero'

Finanzas

Por revistaeyn.com El inicio de año suele poner a prueba la salud financiera de los hogares, especialmente después de un diciembre cargado de celebraciones, compras y compromisos que se arrastran hacia los primeros meses. Enero se ha convertido casi en sinónimo de ajustes y apretarse el cinturón, una realidad que se repite cada año y que en 2026 no será la excepción. Tras las fiestas de fin de año, muchas familias enfrentan el pago del marchamo, los recibos de servicios básicos, gastos asociados al regreso a clases y otras obligaciones que coinciden en un corto periodo. Este cúmulo de desembolsos se suma a un escenario en el que el endeudamiento sigue siendo elevado.

Ante este panorama, especialistas en educación financiera coinciden en que la clave para sortear la llamada “cuesta de enero” está en la planificación y el orden. Rebeca Fernández, experta del Grupo Mutual, señala que el primer paso es sentarse a revisar con lupa el presupuesto familiar. Ajustar los ingresos reales, incluir los compromisos financieros vigentes y prever los gastos del primer trimestre del año permite tener una visión clara de la situación y evitar decisiones impulsivas. Otro recurso valioso es el uso estratégico del aguinaldo. Quienes lograron reservar una parte de este ingreso extraordinario pueden destinarlo a cubrir los gastos iniciales del año o a reforzar un fondo de emergencias. Según Fernández, asignar al menos una quinta parte del aguinaldo a este objetivo puede aliviar la presión financiera de las primeras semanas. El mismo criterio puede aplicarse al salario escolar que algunas personas reciben a finales de enero. Reducir gastos innecesarios también resulta fundamental. Cancelar suscripciones que ya no se utilizan, posponer compras no prioritarias y concentrarse en amortizar deudas pequeñas puede generar un respiro inmediato en el presupuesto mensual. Estas acciones, aunque parezcan menores, contribuyen a recuperar el control de las finanzas personales.