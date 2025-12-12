Honduras cerró octubre con más de US$1.000 millones desembolsados en pago de deuda

Finanzas

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Entre enero y octubre de 2025, el Estado hondureño destinó, de acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH), el sector público erogó US$1,007.7 millones para atender el servicio de la deuda externa, un monto que supera en US$135.7 millones lo desembolsado en el mismo lapso de 2024. El informe detalla que la mayor parte de los recursos se dirigió a reducir el capital adeudado. En total, US$712.8 millones —equivalentes al 70.7 % del total— fueron aplicados a amortizaciones, mientras que US$294.9 millones (29.3 %) se destinaron al pago de intereses y comisiones derivados de los préstamos vigentes.

Al desglosar los pagos por tipo de acreedor, el BCH subraya que los organismos multilaterales concentraron la mayor proporción, al recibir US$839.2 millones. En segundo lugar se ubicaron los tenedores de deuda comercial, con US$104.7 millones, y finalmente las entidades bilaterales, que captaron US$63.8 millones entre enero y octubre. En cuanto al stock de deuda externa, el país registró un saldo de US$10,223.2 millones al cierre de octubre, apenas por encima del nivel observado a finales de 2024. El incremento de US$17.1 millones responde principalmente a un efecto cambiario que incrementó el valor de los compromisos en moneda extranjera por US$69.8 millones, variación que fue compensada parcialmente por una amortización neta de US$52.7 millones. El Gobierno General continúa siendo el principal responsable de estas obligaciones, agrupando 90.7 % del total —equivalente a US$9,268.8 millones. Le siguen el propio Banco Central con US$827.4 millones, las empresas públicas no financieras con US$110.6 millones, y en menor medida las instituciones financieras estatales, que deben US$16.4 millones.