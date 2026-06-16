La educación financiera también juega en este Mundial 2026

Por revistaeyn.com

Se mueve la pelota en la cancha de la educación financiera. Los anfitriones de estos juegos son Visa y la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

Las instituciones se unen con el objetivo de promover y fortalecer la educación financiera para jóvenes, adultos, emprendedores y microempresarios del país.

Para celebrar este acuerdo, ambas instituciones realizaron una activación didáctica en la que estudiantes de escuelas públicas panameñas participaron en un torneo en vivo de Fútbol Financiero, un videojuego interactivo desarrollado por Visa en alianza con la FIFA. Esta herramienta utiliza el fútbol para poner a prueba a jugadores de todas las edades con preguntas sobre finanzas personales y gestión de negocios, convirtiendo conceptos como el ahorro, el presupuesto y el uso responsable del crédito en una experiencia de aprendizaje lúdica y emocionante.

“La educación financiera es el pilar fundamental sobre el cual se construye la inclusión y la salud económica de un país. Dentro de un entorno global complejo y aceleradamente digitalizado, es clave dotar a nuestros jóvenes de los conocimientos necesarios para tomar decisiones informadas sobre su futuro”, comentó Liz Marie Pareja, gerente general de Visa Panamá, Nicaragua y Belice.

En Panamá, esta plataforma interactiva se presenta como una valiosa herramienta para promover la educación financiera en el país y fortalecer las competencias de niños, jóvenes y adultos para administrar sus recursos y tomar decisiones informadas.

“Desde la Superintendencia de Bancos de Panamá reconocemos la importancia de impulsar iniciativas que fortalezcan las competencias financieras de la población. Contar con ciudadanos mejor informados contribuye al bienestar de las familias, al desarrollo de las comunidades y al progreso del país”, destacó Milton Ayón Wong.

Fútbol Financiero integra funcionalidades como la posibilidad de seleccionar entre equipos y torneos, así como la opción de elegir niveles de aprendizaje más complejos. Para avanzar en cada partida, los jugadores deberán responder correctamente las preguntas y tomar las mejores decisiones sobre la gestión de sus finanzas en las distintas etapas del torneo.

Como parte de este acuerdo, Visa y la SBP buscan maximizar el alcance y la adopción de plataformas educativas digitales en todo el territorio nacional.

El acuerdo entre ambas instituciones establece un marco donde Visa aporta las plataformas tecnológicas, recursos didácticos y lineamientos globales de marca, mientras que la SBP lidera las estrategias de visibilidad y adopción para asegurar que estos contenidos alcancen de manera efectiva en las audiencias objetivo, impulsando el bienestar financiero desde las aulas de clase hasta los pequeños negocios locales.