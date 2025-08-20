Panamá colocó casi US$400 millones en subasta de Letras del Tesoro

Finanzas

Por revistaeyn.com Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) efectuó la séptima subasta de Letras del Tesoro del año 2025 y, conjuntamente, la tercera compensación de Intereses Preferenciales Hipotecarios. La subasta recibió una fuerte demanda del mercado, alcanzando ofertas por US$437.55 millones, frente a una convocatoria inicial de US$50 millones y el total adjudicado fue de US$387 millones.

Se realizó la Subasta de Letras del Tesoro correspondiente a agosto, mediante el Programa de Creadores de Mercado y a través de la Bolsa Latinoamericana de Valores (LATINEX); la cual había sido anunciada por un monto indicativo no vinculante de US$50 millones y vencimiento en agosto de 2026. En la Primera Vuelta, se recibieron 55 Ofertas Competitivas por US$209.61 millones y 26 Ofertas No Competitivas por US$227.94 millones; casi 8.8 veces el monto indicativo. El MEF decidió adjudicar Ofertas Competitivas por US$62.96 millones y Ofertas No Competitivas por US$221.47 millones; a un Precio Promedio Ponderado de 94,86 % y un Rendimiento Promedio Ponderado de 5,36 %; rendimiento que es 29 puntos básicos (bps) menor al logrado en la subasta de Letras de julio.