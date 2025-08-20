Panamá colocó casi US$400 millones en subasta de Letras del Tesoro

Por revistaeyn.com
Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) efectuó la séptima subasta de Letras del Tesoro del año 2025 y, conjuntamente, la tercera compensación de Intereses Preferenciales Hipotecarios.
La subasta recibió una fuerte demanda del mercado, alcanzando ofertas por US$437.55 millones, frente a una convocatoria inicial de US$50 millones y el total adjudicado fue de US$387 millones.
Se realizó la Subasta de Letras del Tesoro correspondiente a agosto, mediante el Programa de Creadores de Mercado y a través de la Bolsa Latinoamericana de Valores (LATINEX); la cual había sido anunciada por un monto indicativo no vinculante de US$50 millones y vencimiento en agosto de 2026.
En la Primera Vuelta, se recibieron 55 Ofertas Competitivas por US$209.61 millones y 26 Ofertas No Competitivas por US$227.94 millones; casi 8.8 veces el monto indicativo. El MEF decidió adjudicar Ofertas Competitivas por US$62.96 millones y Ofertas No Competitivas por US$221.47 millones; a un Precio Promedio Ponderado de 94,86 % y un Rendimiento Promedio Ponderado de 5,36 %; rendimiento que es 29 puntos básicos (bps) menor al logrado en la subasta de Letras de julio.
Luego, los 3 participantes con categoría de Creadores de Mercado ejercieron su derecho de adquirir hasta un 25 % adicional del monto que se les había adjudicado en Primera Vuelta, al Precio Promedio Ponderado. Así, se adjudicaron US$33.1 millones adicionales.
Posteriormente, con el apoyo del Puesto de Bolsa del Banco Nacional de Panamá, se colocaron Letras del Tesoro por US$40 millones, distribuidos entre los bancos que financian hogares a través de Intereses Preferenciales Hipotecarios. Estas Letras del Tesoro son de la misma serie que las subastadas, por lo que los bancos contarán con instrumentos líquidos que se negocian activamente en el mercado de capitales local.
Panamá avanza en línea con la meta de déficit fiscal de 4 % del PIB establecida en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, asegurando un 2025 de mayor orden y sostenibilidad en las finanzas públicas.