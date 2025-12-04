Finanzas

LAKI ingresa al mercado de Costa Rica con Programa de Bonos Corporativos por US$100 millones

LAKI, creada en Panamá y con plataformas administrativas distribuidas entre El Salvador y Guatemala, se ha consolidado como un holding regional con operaciones que se extienden por Centroamérica, Norteamérica y el Caribe.

Por revistaeyn.com La Bolsa Nacional de Valores (BNV) incorporó a un nuevo actor dentro del ecosistema financiero tras la aprobación de la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), que autorizó la oferta pública y el registro de Latin American Kraft Investments Inc. (LAKI). Con su llegada, la firma debuta con un Programa de Bonos Corporativos valorado en US$100 millones. La iniciativa, avalada a finales de octubre, contempla la posibilidad de emitir títulos en dólares o colones bajo un formato estandarizado y respaldados por anotación en cuenta. Dichos papeles podrán colocarse mediante distintos mecanismos —subastas, contratos de colocación o venta directa— y contarán con amortización al vencimiento.

La administración de las anotaciones quedará en manos de InterClear Central de Valores, entidad perteneciente al Grupo Financiero BNV. Mario Vásquez Castillo, director general corporativo de dicho grupo, destacó que la llegada de LAKI representa un voto de confianza hacia la institucionalidad financiera del país. “Cada emisor que se incorpora reafirma la solidez de nuestras plataformas y amplía los espacios para que más inversionistas participen en un mercado en evolución constante”, afirmó. Los fondos levantados a través del programa tendrán un uso estratégico para LAKI. La compañía podrá destinarlos a fortalecer su capital de trabajo, impulsar proyectos de crecimiento, refinanciar obligaciones previas y financiar adquisiciones o integraciones de negocios afines a sus operaciones. También contemplan inversiones de capital (capex) orientadas a optimizar procesos y ampliar capacidades productivas.