Costa Rica emite primeros bonos internos denominados en euros

Finanzas

La colocación de bonos por 1.000 millones de euros no solo apoya la estrategia de financiamiento estatal, sino que envía una señal clara sobre la madurez y sofisticación creciente del mercado de valores costarricense.

Por revistaeyn.com La Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica (BNV) acompañó la primera emisión del Gobierno costarricense de bonos internos denominados en euros, por un monto de € 1.000 millones, con vencimiento en 2030 y un interés del 5,50 %. La cifra de € 1.000 millones equivale aproximadamente a US$1.213,6 millones al tipo de cambio actual.

Utilizando la infraestructura y los sistemas de la BNV, la subasta se realizó en el mercado local, canalizando con eficiencia la demanda de inversionistas autorizados. Este paso marca un hito para el mercado de capitales costarricense: no solo diversifica la deuda pública en una moneda distinta al colón o al dólar, sino que también enriquece la oferta de instrumentos disponibles para ahorradores e inversores nacionales. Según la BNV, se trata de un avance hacia un mercado más profundo, competitivo y abierto, con mejor proyección internacional. Mario Vásquez Castillo, director general corporativo del Grupo Financiero BNV, destacó el significado de la operación: “Esta transacción demuestra la capacidad de nuestro mercado de capitales para responder a las necesidades de financiamiento del país mediante instrumentos más diversificados y alineados con las mejores prácticas internacionales. Nos enorgullece ofrecer al Ministerio de Hacienda —y a los inversionistas— una infraestructura que permite colocaciones competitivas, transparentes y confiables.”