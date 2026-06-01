Finanzas

Los depósitos del CBI de Panamá registran crecimiento interanual de 7,34 % a abril

Los activos netos del Centro Bancario Internacional de Panamá totalizaron US$166,727.4 millones, con un incremento de 5,3 % respecto a abril de 2025, mientras que la cartera de inversiones en valores alcanzó US$37,297.0 millones

Por revistaeyn.com Los depósitos del Centro Bancario Internacional (CBI) de Panamá alcanzaron US$120,742.5 millones a abril, registrando un crecimiento interanual de 7,34 %, equivalente a US$8,256.6 millones adicionales respecto al mismo período de 2025. Este desempeño estuvo impulsado principalmente por el dinamismo de los depósitos externos, que crecieron 13,33 %, mientras que los depósitos internos aumentaron 3,49 %, reporta la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

En los depósitos internos destacó el crecimiento de los depósitos de particulares, con un incremento de 5,71 %, reflejando la confianza de clientes y usuarios en la estabilidad y seguridad del sistema bancario panameño. En el componente externo sobresalió igualmente el aumento de los depósitos de particulares de 12,78 %, impulsado por el crecimiento de los depósitos a la vista, de ahorro y a plazo. "Estos resultados consolidan al CBI como una plataforma regional competitiva y confiable para la captación de recursos financieros, fortaleciendo su posición en el entorno bancario internacional", señala la SBP. En materia de intermediación financiera, la cartera crediticia neta alcanzó US$102,694.5 millones, lo que representa un crecimiento interanual de 4,73 % o US$4,634.1 millones adicionales. El crecimiento de la cartera estuvo liderado por el componente externo neto, que aumentó 10,65 %, mientras que la cartera interna mantuvo una evolución positiva de 13,7 %. "Esta dinámica confirma el rol estratégico del CBI como plataforma regional de crédito y de intermediación financiera", dijo la entidad.