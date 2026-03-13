Finanzas

Panamá adjudica más de US$240 millones en segunda subasta de Letras del Tesoro

En total se recibieron 46 ofertas competitivas por US$181.7 millones y 22 ofertas no competitivas por US$185.2 millones, destacando la participación activa de inversionistas institucionales y de los Creadores de Mercado del Programa de Letras del Tesoro.

Por revistaeyn.com Panamá adjudicó US$240.9 millones en la segunda subasta de Letras del Tesoro correspondiente a la vigencia 2026, a un plazo de 12 meses, compuesta por US$240.2 millones en ofertas de primera vuelta, US$750.000 en segunda vuelta. Este resultado refleja el apetito de los inversionistas por instrumentos soberanos de corto plazo y la confianza en los fundamentos macroeconómicos y la estabilidad financiera del país.

El precio de corte se ubicó en 95.76 %, superior al registrado en la subasta de febrero 2026, mientras que el rendimiento promedio ponderado alcanzó 4.347 %, lo que representa una reducción de 18 puntos básicos respecto a la subasta anterior. La subasta contó con un monto indicativo inicial de US$50 millones y recibió ofertas por US$366.9 millones, equivalente a más de siete veces el monto anunciado.