Panamá adjudica más de US$240 millones en segunda subasta de Letras del Tesoro

Por revistaeyn.com
Panamá adjudicó US$240.9 millones en la segunda subasta de Letras del Tesoro correspondiente a la vigencia 2026, a un plazo de 12 meses, compuesta por US$240.2 millones en ofertas de primera vuelta, US$750.000 en segunda vuelta.
Este resultado refleja el apetito de los inversionistas por instrumentos soberanos de corto plazo y la confianza en los fundamentos macroeconómicos y la estabilidad financiera del país.
El precio de corte se ubicó en 95.76 %, superior al registrado en la subasta de febrero 2026, mientras que el rendimiento promedio ponderado alcanzó 4.347 %, lo que representa una reducción de 18 puntos básicos respecto a la subasta anterior.
La subasta contó con un monto indicativo inicial de US$50 millones y recibió ofertas por US$366.9 millones, equivalente a más de siete veces el monto anunciado.
En total se recibieron 46 ofertas competitivas por US$181.7 millones y 22 ofertas no competitivas por US$185.2 millones, destacando la participación activa de inversionistas institucionales y de los Creadores de Mercado del Programa de Letras del Tesoro.
El resultado de esta colocación se dio en un contexto de condiciones financieras internacionales mixtas. En comparación con la subasta de febrero de 2026, la tasa SOFR a 12 meses aumentó 4 puntos básicos y el UST Bill de referencia subió 7 puntos básicos, mientras que el indicador de riesgo país EMBIG se redujo en 8 puntos básicos, reflejando una mejora en la percepción de riesgo hacia la economía panameña.