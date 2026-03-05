Costa Rica: Programa de Creadores de Mercado suma dos nuevos integrantes

Finanzas

El programa amplía su alcance con la incorporación de Banco Popular y de Desarrollo Comunal e INS Valores, reforzando la liquidez y la eficiencia del mercado de deuda pública

Por revistaeyn.com El Ministerio de Hacienda de Costa Rica y la Bolsa Nacional de Valores (BNV) informaron de la consolidación el programa de Creadores de Mercado tras la conclusión de su primera etapa operativa, como parte del proceso de modernización del mercado de deuda pública costarricense. Para su segundo año de ejecución, el programa incorpora dos nuevas entidades: Banco Popular y de Desarrollo Comunal e INS Valores, alcanzando así un total de siete creadores de mercado.

“Con la incorporación de nuevas entidades en esta segunda etapa, pretendemos continuar fortaleciendo la profundidad del mercado de valores costarricense, alineándonos con mejores prácticas internacionales y contribuyendo a la estabilidad macroeconómica del país”, manifestó Luis Antonio Molina, viceministro de Egresos. La BNV desempeñó un rol clave en la implementación de esta iniciativa, poniendo a disposición del Ministerio de Hacienda la infraestructura tecnológica, operativa y normativa necesaria para su adecuado funcionamiento. El programa de Creadores de Mercado inició como plan piloto en noviembre de 2024 y se formalizó en operación con la participación de cinco entidades: Banco BAC San José, Banco Davivienda, BCR Valores, BN Valores y Mutual Valores. Finalizada la primera etapa del programa, el Ministerio de Hacienda publicó los resultados oficiales conforme a lo establecido en las Reglas del Negocio para el Programa de Creadores de Mercado. De acuerdo con el artículo 23, la evaluación se realiza mediante un Índice General de Desempeño (IGD), el cual considera dos componentes principales: participación en mercado primario (40 %) y participación en mercado secundario (60 %).