Honduras: Remesas suben 11,1 % a febrero y superan los US$1.800 millones

Por Agencia EFE Las remesas familiares a Honduras alcanzaron los US$1.809,9 millones durante el primer bimestre de 2026, lo que representa un aumento del 11,1 % en comparación con el mismo período del año anterior, informó el Banco Central hondureño (BCH). Según el reporte de la autoridad monetaria, la cifra acumulada en los dos primeros meses de este año supera en US$181,7 millones a los US$1.628,2 millones recibidos entre enero y febrero de 2025.

En febrero pasado, los hondureños residentes en el exterior, principalmente en Estados Unidos, enviaron US$939,1 millones, un 7,8 % más que los US$870,8 millones enviados en enero. Estados Unidos, donde residen alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre ciudadanos con estatus regular e indocumentados, continúa siendo el principal país de origen de estos fondos, al aportar el 85 % del total recibido por la nación centroamericana, añadió. España es el segundo país emisor, con 9,1 %, mientras que Alemania, Canadá, Costa Rica, Italia, México y Panamá aportan el 5,9 % restante en conjunto. Detalló que las madres son las principales destinatarias de estos flujos, concentrando más del 39,6 % de los beneficiarios, y que más del 86 % de los recursos se destina a cubrir necesidades básicas, principalmente alimentación, salud y educación, detalló el BCH.