Panamá adjudicó Letras del Tesoro con demanda superior a dos veces el monto colocado

Panamá adjudicó US$179.65 millones a un precio de 95.29%, compuesto por US$139.77 millones en ofertas competitivas y no competitivas, en adición a US$39.877 millones por el reconocimiento de intereses preferenciales.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá informó que la subasta de Letras del Tesoro a 12 meses registró una demanda total de US$297.07 millones, equivalente a más de dos veces el monto adjudicado en la primera vuelta.

La operación permitió atender las necesidades de liquidez previstas mediante una colocación ordenada, con una participación diversificada de inversionistas y condiciones consistentes con el entorno de mercado.

La subasta cerró con un rendimiento de corte de 4.921 % y un Rendimiento Promedio Ponderado (RPP) de 4.89 %. Estos resultados reflejan una adecuada recepción del mercado y una ejecución prudente de la estrategia de financiamiento de corto plazo del Gobierno Nacional.

Frente a la subasta anterior, el movimiento en el RPP se mantuvo alineado con la evolución observada en los mercados internacionales y en los instrumentos de referencia de la República, preservando condiciones relativas de financiamiento estables.