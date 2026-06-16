Panamá realiza su quinta subasta de Letras del Tesoro por US$180.46 millones

Finanzas

La operación incluyó la adjudicación de US$114.15 millones en ofertas competitivas, a un precio promedio ponderado de 95.39 %, equivalente a un rendimiento promedio ponderado de 4.78 %.

Por revistaeyn.com El Gobierno de Panamá colocó US$180.4 millones en la quinta subasta de Letras del Tesoro correspondiente a la vigencia 2026, a un plazo de 12 meses. La operación incluyó la adjudicación de US$114.15 millones en ofertas competitivas, a un precio promedio ponderado de 95.39 %, equivalente a un rendimiento promedio ponderado de 4.78 %. Adicionalmente, se adjudicaron US$20.06 millones en ofertas no competitivas y US$6.375 millones en la segunda vuelta. Asimismo, se colocaron US$39.877 millones en reconocimiento de Intereses Preferenciales.

La subasta recibió ofertas competitivas por US$165.15 millones y ofertas no competitivas por US$20.06 millones, para un total de US$185.21 millones en posturas recibidas, reflejando una participación activa de los inversionistas y una demanda sostenida por instrumentos soberanos de corto plazo. En comparación con la subasta anterior, realizada el 5 de mayo de 2026, el rendimiento promedio ponderado aumentó 12 puntos básicos, pasando de 4.66 % a 4.78 %.