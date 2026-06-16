Finanzas

Panamá realiza su quinta subasta de Letras del Tesoro por US$180.46 millones

La operación incluyó la adjudicación de US$114.15 millones en ofertas competitivas, a un precio promedio ponderado de 95.39 %, equivalente a un rendimiento promedio ponderado de 4.78 %.

  • Panamá realiza su quinta subasta de Letras del Tesoro por US$180.46 millones

    El Gobierno de Panamá colocó US$180.46 millones en la quinta subasta de Letras del Tesoro. Foto de iStock
2026-06-16

Por revistaeyn.com

El Gobierno de Panamá colocó US$180.4 millones en la quinta subasta de Letras del Tesoro correspondiente a la vigencia 2026, a un plazo de 12 meses.

La operación incluyó la adjudicación de US$114.15 millones en ofertas competitivas, a un precio promedio ponderado de 95.39 %, equivalente a un rendimiento promedio ponderado de 4.78 %. Adicionalmente, se adjudicaron US$20.06 millones en ofertas no competitivas y US$6.375 millones en la segunda vuelta. Asimismo, se colocaron US$39.877 millones en reconocimiento de Intereses Preferenciales.

Banca pública de Costa Rica une esfuerzos para fortalecer la resiliencia ante El Niño

La subasta recibió ofertas competitivas por US$165.15 millones y ofertas no competitivas por US$20.06 millones, para un total de US$185.21 millones en posturas recibidas, reflejando una participación activa de los inversionistas y una demanda sostenida por instrumentos soberanos de corto plazo.

En comparación con la subasta anterior, realizada el 5 de mayo de 2026, el rendimiento promedio ponderado aumentó 12 puntos básicos, pasando de 4.66 % a 4.78 %.

Banca enfrenta cuatro fuerzas que ponen en juego el control de los clientes

Este incremento fue inferior al aumento observado en referencias internacionales comparables durante el mismo período: el UST Bill a 12 meses aumentó 16.9 puntos básicos, el SOFR a 12 meses subió 19 puntos básicos y el bono global de Panamá de vencimiento comparable avanzó 17 puntos básicos.

Por su parte, el EMBIG de Panamá permaneció sin variación y el bono doméstico de vencimiento similar retrocedió 5 puntos básicos, lo que evidencia que las condiciones de financiamiento para la República se mantienen competitivas y que la percepción de riesgo soberano continúa estable.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Finanzas
|
Inversión
|
Gobierno
|
deuda pública
|
Banca
|
Panamá
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE