Baby Boomers son los que más planean gastar en las compras navideñas, dice informe

Por revistaeyn.com
El cierre del año vuelve a colocarse como el periodo más intenso para el comercio, una ventana que concentra casi cuatro de cada diez ventas anuales. En medio de esta efervescencia, un grupo etario se coloca a la cabeza de la actividad: los Baby Boomers, quienes muestran la mayor determinación a la hora de hacer compras navideñas.
Según el informe Panorama de los pagos digitales en las PyMEs 2025, elaborado por PayPal, el 65 % de las personas nacidas entre 1946 y 1964 planea adquirir regalos o productos durante la temporada. La Generación X ocupa el segundo lugar con un 56 % de intención, seguida por los Millennials con 48 % y, más atrás, la Generación Z, que apenas alcanza 38 %.
El mismo estudio recalca que diciembre representa el punto máximo de ventas en el calendario comercial, con una participación del 38 % en la distribución por temporalidad. Esto confirma que los negocios se juegan buena parte de sus ingresos durante estas semanas, impulsados por consumidores que buscan procesos ágiles, seguros y accesibles.
Allan Picos, director comercial de PayPal para México e Hispanoamérica, subraya que en estas fechas los compradores priorizan esquemas que simplifiquen sus transacciones, desde Meses sin Intereses hasta pagos diferidos, mientras que los negocios se apoyan en herramientas digitales para ampliar su alcance.
Los productos que dominan la temporada
El vestuario y los complementos se consolidan nuevamente como la categoría favorita de los compradores. Tres de cada cuatro consumidores optan por artículos de ropa o accesorios, con el calzado a la cabeza (73 %), seguido de la ropa casual (63 %) y la formal (58 %).
Otros segmentos muestran una fuerza considerable: tecnología (40%), salud y belleza (39 %), hogar y decoración (39 %), comidas y bebidas (33 %), viajes (33 %) y entretenimiento digital (23 %).
Sin embargo, cada generación tiene sus preferencias particulares. La Gen Z se inclina por servicios profesionales; los Millennials reparten su gasto entre gastronomía, salud y ocio; la Gen X destaca en belleza y turismo; y los Boomers muestran una inclinación marcada por viajes, tecnología y pagos de servicios.
El comercio electrónico sigue siendo el gran facilitador. El 93 % de los usuarios afirma que encuentra productos imposibles de localizar en tiendas físicas, y tanto Millennials como Gen X valoran la rapidez y las promociones exclusivas. Los Boomers, por su parte, destacan la comodidad de comprar sin desplazarse.
Pese a ello, persisten obstáculos: costos adicionales, complicaciones en devoluciones, falta de interacción con el producto y miedo a fraudes, este último especialmente sensible para los Baby Boomers. No es un tema menor: 94% de los consumidores prioriza la seguridad en sus transacciones.