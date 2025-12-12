Empresas & Management

Baby Boomers son los que más planean gastar en las compras navideñas, dice informe

Por revistaeyn.com El cierre del año vuelve a colocarse como el periodo más intenso para el comercio, una ventana que concentra casi cuatro de cada diez ventas anuales. En medio de esta efervescencia, un grupo etario se coloca a la cabeza de la actividad: los Baby Boomers, quienes muestran la mayor determinación a la hora de hacer compras navideñas. Según el informe Panorama de los pagos digitales en las PyMEs 2025, elaborado por PayPal, el 65 % de las personas nacidas entre 1946 y 1964 planea adquirir regalos o productos durante la temporada. La Generación X ocupa el segundo lugar con un 56 % de intención, seguida por los Millennials con 48 % y, más atrás, la Generación Z, que apenas alcanza 38 %.

El mismo estudio recalca que diciembre representa el punto máximo de ventas en el calendario comercial, con una participación del 38 % en la distribución por temporalidad. Esto confirma que los negocios se juegan buena parte de sus ingresos durante estas semanas, impulsados por consumidores que buscan procesos ágiles, seguros y accesibles. Allan Picos, director comercial de PayPal para México e Hispanoamérica, subraya que en estas fechas los compradores priorizan esquemas que simplifiquen sus transacciones, desde Meses sin Intereses hasta pagos diferidos, mientras que los negocios se apoyan en herramientas digitales para ampliar su alcance.

Los productos que dominan la temporada

El vestuario y los complementos se consolidan nuevamente como la categoría favorita de los compradores. Tres de cada cuatro consumidores optan por artículos de ropa o accesorios, con el calzado a la cabeza (73 %), seguido de la ropa casual (63 %) y la formal (58 %). Otros segmentos muestran una fuerza considerable: tecnología (40%), salud y belleza (39 %), hogar y decoración (39 %), comidas y bebidas (33 %), viajes (33 %) y entretenimiento digital (23 %).