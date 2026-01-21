Empresas & Management

Solo 23 % de las organizaciones en América Latina generan alguna ganancia a partir de la IA

Adopción de la inteligencia artificial en Latinoamérica aumentaría la productividad hasta 2,3 % anual, señala un informe de McKinsey & Company en coordinación con el Foro Económico Mundial.

Por revistaeyn.com El crecimiento de la productividad en América Latina ha estado entre los más lentos del mundo; el empleo ha sido el principal motor del crecimiento en las últimas dos décadas. En América Latina, donde una fuerza laboral joven y en crecimiento compensaba la baja productividad, está desapareciendo; para el 2053, más del 25% de la población de la región tendrá 60 años o más. Sin un cambio hacia una mayor productividad vinculada con tecnologías digitales emergentes, habrá un menor crecimiento del PIB.

El potencial de la inteligencia artificial (IA) para transformar la competitividad en la región es enorme ya que su adopción podría aumentar la productividad entre un 1,9 % y un 2,3% anual y generar valor económico anual estimado entre US$1,1 y US$1,7 billones, de acuerdo con el informe de McKinsey & Company en coordinación con el Foro Económico Mundial (WEF). Aproximadamente el 60 % de ese potencial provendrá de la IA analítica y el restante de la IA generativa. Los países están aumentando la adopción de IA en áreas como servicio al cliente e ingeniaría de software, no obstante, capturar valor sigue siendo limitado. Solo el 23 % de las organizaciones en América Latina están generando alguna ganancia a partir de la IA y únicamente para el 6 % esa creación de valor es significativa. El aporte de la inteligencia artificial proviene de la capacidad de las empresas para automatizar tareas, acelerar la toma de decisiones y realizar procesos de manera más eficiente con los mismos recursos de capital y tiempo.

ACCIONES A IMPLEMENTAR

Para aprovechar esta oportunidad, América Latina requiere implementar acciones multifacéticas e inversiones sostenidas que aborden la infraestructura, la gobernanza y el talento. Estos son los seis retos que los países y las industrias tienen para aprovechar el potencial de la IA, según el informe: *Crear estrategias enfocadas en resultados medibles para sectores clave. *Reimaginar los procesos y el modelo de negocio completo. Solo el 10% de los encuestados por McKinsey tiene su estrategia empresarial vinculada sistemáticamente con IA. *Centrarse en adaptar tecnologías y escalar casos de uso de la IA en sectores donde América Latina tiene ventaja competitiva global, como la agricultura y el turismo.