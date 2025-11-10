Descubra las mejores recomendaciones para una ciberdefensa eficaz

Tecnología & Cultura Digital

Kaspersky recuerda que la tecnología cubre, en promedio, solo el 30 % de las amenazas conocidas; para una protección de alta calidad, es necesario invertir también en personas y procesos.

Por revistaeyn.com Una nueva encuesta de Kaspersky aplicada a 300 líderes de ciberseguridad en América Latina revela una desconexión entre la confianza de los responsables de esta área en la solidez de sus defensas y la realidad operativa. Aunque el 96 % de los entrevistados en la Chile afirma que los datos y sistemas de su empresa están bien protegidos, los hallazgos muestran que muchas organizaciones siguen siendo vulnerables. Según el informe, el 32 % de las empresas chilenas no utiliza protección para endpoints (antivirus) y el 54 % no cuenta con firewall, ambas medidas básicas de seguridad.

Este análisis sobre el uso de herramientas y servicios de protección indica que la mayoría de las empresas difícilmente podría detectar y responder a un ataque a tiempo para neutralizarlo antes de que tenga éxito. “Una ciberdefensa eficaz se apoya en un tripié formado por personas, procesos y tecnología. Cuando uno de estos pilares se descuida, la protección corporativa se vuelve frágil y reactiva”, explica Claudio Martinelli, director general para Américas en Kaspersky. El estudio también muestra que la adopción de tecnologías avanzadas —como XDR (detección y respuesta extendida), SIEM (gestión de información y eventos de seguridad) y EDR (detección y respuesta en endpoints)— seguirá evolucionando en los próximos meses: el 28 % de las empresas chilenas afirma que planea implementar XDR, el 24 % pretende adoptar SIEM y el 28 % quiere invertir en EDR durante el próximo año, aunque actualmente no las utilicen. Para los especialistas de Kaspersky, este movimiento demuestra un deseo positivo de evolución, pero también implica riesgos si la implementación no tiene una planificación adecuada. “Implementar soluciones de alta complejidad sin una estructura interna sólida, personal capacitado u objetivos claros es como construir castillos de arena: las tecnologías fallan porque la base es inestable”, advierte Martinelli.

Recomendaciones para una ciberdefensa eficaz

Para reducir la brecha entre la confianza que las empresas sienten en su protección y su verdadera capacidad de defensa, Kaspersky recomienda: Establecer y probar procedimientos regularmente, simulando situaciones reales de ataque para identificar áreas que requieren inversión a corto plazo. Evaluar la madurez cibernética interna (procesos, equipo, activos e integración tecnológica) antes de adquirir nuevas soluciones.Definir niveles mínimos de seguridad para cada tipo de operación. Cuanto mayor sea el acceso a datos confidenciales, mayor debe ser el control y la protección. Analizar la adopción de nuevas tecnologías considerando su impacto operativo y el tiempo necesario para implementarlas, a fin de definir el mejor costo-beneficio.