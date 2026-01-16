Finanzas

Remesas a Honduras en 2025 totalizaron US$12.212 millones, un 25,3 % más

De acuerdo con proyecciones del Banco Central, Honduras podría recibir alrededor de US$10.670 millones en remesas en 2026, manteniendo la tendencia observada en los últimos años.

Por Agencia EFE Honduras recibió en 2025 un total de US$12.212 millones en remesas familiares, lo que supone un incremento del 25,3 % en comparación con 2024, informó el Banco Central hondureño (BCH). El emisor del Estado precisó en un informe que los envíos de dinero al país aumentaron en US$2.469 millones en 2025 respecto a los US$9.743 millones captados en todo 2024.

En diciembre, los hondureños residentes en el exterior, principalmente en Estados Unidos, remitieron US$1.106,3 millones, un 18 % más que los US$937,4 millones enviados en noviembre, señaló. El BCH detalló que Estados Unidos, donde residen alrededor de 1,8 millones de hondureños, tanto con documentación como indocumentados, se mantiene como el principal país de origen de las remesas, aportando el 98,46 % del total. La autoridad monetaria indicó que las madres son las principales receptoras de estos flujos, al concentrar más del 37 % de los beneficiarios, y que más del 80 % de los recursos se destina a cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y educación. Además de los envíos habituales, los hondureños en el exterior realizan transferencias extraordinarias al menos una vez al año para sufragar gastos de construcción y adquisición de viviendas o terrenos, así como compromisos puntuales que van desde celebraciones familiares y atenciones médicas imprevistas hasta servicios funerarios.