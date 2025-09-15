República Dominicana recibió casi US$8.000 millones en remesas a agosto

Finanzas

Por Agencia EFE El Banco Central de República Dominicana (BCRD) informó que el país recibió US$7.921 millones en remesas durante los primeros ocho meses, un aumento del 11,4 % con relación al mismo período de 2024. En agosto se recibieron US$1.046,5 millones, un incremento del 9,9 % respecto al mismo mes del año pasado, dijo la institución en un comunicado.

Agosto es el tercer mes en el cual las remesas recibidas superan los US$1.000 millones de dólares, junto con marzo y julio. "Cabe destacar que estos recursos suministrados por la diáspora dominicana en el exterior tienen un efecto multiplicador sobre el consumo, la inversión y el financiamiento de los sectores más vulnerables del país", dijo la institución. El organismo emisor explica que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país se originó el 80,4 % de los flujos formales del mes de agosto, unos US$751,2 millones. El Banco Central también destacó la recepción de remesas por canales formales desde otros países en el mes de agosto, como España, por un valor de US$71,4 millones, un 7,6 % del total, siendo este el segundo país en cuanto al total de residentes de dominicanos en el exterior se refiere.