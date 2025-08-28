Salvadoreños pueden pedir la tarjeta de débito Niu mediante PedidosYa

Finanzas

Quienes soliciten la Tarjeta de Débito Niu recibirán un mes gratis de PedidosYa Plus de forma gratuita y 50 % de descuento en dicha membresía durante los tres meses siguientes.

Por revistaeyn.com Niu App y PedidosYa informan la llegada a El Salvador de la tarjeta de débito más inmediata, disponible para solicitarse desde la Niu App y recibirla el mismo día, sin filas ni trámites; permitiendo que sea una entrega inmediata. Con esta tarjeta, Niu App pretende innovar las facilidades y productos financieros para responder a las necesidades actuales de los usuarios. Desde sus inicios en Niu App se ha trabajado para romper con lo tradicional y ofrecer una experiencia ágil, humana y centrada en el usuario.

“Con esta tarjeta y sus facilidades, queremos que los usuarios de Niu App tengan acceso a un sistema financiero más personalizado, más transparente y más veloz, porque debemos estar en sintonía con las necesidades y estilo de vida de las nuevas generaciones”, sostuvo Alexis Rivera, CEO de Niu. Por su parte, Mónica Campos, Head of Marketing de Pedidos Ya, manifestó “Esta alianza significa mucho más que sumar un nuevo servicio; es una demostración de cómo estamos poniendo al servicio de los salvadoreños nuestra tecnología y logística trabajando con un propósito claro, estar más cerca y hacerles la vida más simple.”