Sanaa Abouzaid, nueva directora Regional de IFC para México y Centroamérica

Por revistaeyn.com

La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, anunció el nombramiento de Sanaa Abouzaid como Directora Regional de IFC para México y Centroamérica.

Abouzaid, quien se desempeñaba anteriormente como Country Manager de IFC para México, asume la plaza de nueva creación como parte de un redimensionamiento estratégico de IFC en esta zona geográfica clave. Debido a su alto potencial de crecimiento y su ubicación privilegiada en las cadenas de valor globales, México y Centroamérica representan un eje fundamental para el desarrollo sustentable de toda la región

Al fomentar un mercado más conectado y dinámico, IFC apuesta por la integración económica regional como un catalizador indispensable para la creación de empleos de calidad y el fortalecimiento de las industrias locales. Esta visión integrada permitirá posicionar a la región como un destino prioritario para inversiones que transformen la estructura productiva y mejoren el bienestar social.

“Mi misión es consolidar el liderazgo del sector privado como generador de empleos, fortalecer las oportunidades de colaboración con el sector público y aumentar significativamente la atracción de nuevas inversiones”, afirmó Abouzaid.

La nueva Directora Regional de IFC para México y Centroamérica cuenta con un conocimiento vasto de la región y sus necesidades. Antes de su llegada a México el año pasado, Abouzaid ocupó la posición de Gerente Regional de IFC para América Central, con sede en Ciudad de Panamá.

En ese rol, lideró las operaciones de IFC en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, con un enfoque en el fortalecimiento de sistemas financieros, el acceso a financiamiento para pequeñas y medianas empresas —especialmente lideradas por mujeres— y el impulso a inversiones sostenibles en infraestructura a través de asociaciones público-privadas.

Por más de dos décadas, Abouzaid ha trabajado en IFC con empresas del sector privado en América Latina, Medio Oriente y Norte de África, Asia y África. Fue líder regional de Gobierno Corporativo para la región MENA y es autora del “Manual de gobernanza de empresas familiares de IFC”, traducido a más de veinte idiomas. Es miembro fundador del Marco de Desarrollo de Gobierno Corporativo de las Instituciones Financieras para el Desarrollo y ha sido clave en el diseño de metodologías de gobernanza para este sector.

De nacionalidad marroquí, Abouzaid posee un MBA en Finanzas e Inversiones de la Universidad George Washington y una licenciatura en Finanzas y Contabilidad del ISCAE. Habla inglés, francés, árabe, español e italiano.

La sede geográfica de la nueva Dirección Regional de IFC para México y Centroamérica será la Ciudad de México.