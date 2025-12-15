Admirados

Arturo Sagrera Palomo: de la tradición al futuro sostenible

Gracia a su visión, ADOC- una marca icónica en la industria del calzado en la región- avanza con pasos firmes en un ambiente altamente competitivo, pero con la premisa de una gobernanza transparente.

    Profesionalización y gobernanza: separó roles y contrató un CEO externo para gestión eficiente. FOTO E&N

     Revista Estrategia&Negocios
2025-12-15

Entrevista por José A. Barrera - Estrategia & Negocios

Arturo Sagrera Palomo ha liderado un proceso de fortalecimiento y profesionalización de una icónica empresa familiar de origen salvadoreño.

Hablamos con este líder de Gobernanza en nuestro más reciente especial de Empresarios y Empresas Más Admiradas, ya que al empresario el que el consejo consultivo Admirados lo nominó en el pilar GOBIERNO CORPORATIVO Y GESTIÓN TRANSPARENTE, es decir que contribuye al fortalecimiento de Juntas Directivas y órganos de control y quien ha promovido reportes, auditorías y prácticas éticas visibles, por mencionar algunas cualidades.

A partir de una metodología rigurosa desarrollada por Estrategia & Negocios y Skaleno Advisory, esta investigación identificó a 218 empresas y 192 líderes empresariales admirados por su desempeño en cuatro dimensiones críticas: Visión Estratégica, Capacidad de Adaptación al Entorno, Transformación Digital y estándares de Gobierno Corporativo.

ADOC UNA MARCA QUE TRASCIENDE

Desde su fundación en 1953, ADOC ha sido sinónimo de calidad, innovación y sostenibilidad en Centroamérica.

La empresa maneja una operación multimarca que abarca a los mercados de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá y avanza consolidándose como un actor de peso en el competitivo mundo del retail.

Arturo Sagrera resalta que la gobernanza debe entenderse como una prioridad estratégica, no solo un cumplimiento formal, especialmente para empresas familiares que tienen dinámicas particulares.

José A. Barrera
José A. Barrera
Editor

Periodista salvadoreño con más de 20 años de experiencia en cobertura de temas de economía y negocios. Apasionado por la dinámica empresarial y de negocios de Centroamérica. Experiodista de El Diario de Hoy, El Economista y Diario El Mundo.

