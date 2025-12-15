Arturo Sagrera Palomo: de la tradición al futuro sostenible

Entrevista por José A. Barrera - Estrategia & Negocios
Arturo Sagrera Palomo ha liderado un proceso de fortalecimiento y profesionalización de una icónica empresa familiar de origen salvadoreño.
Hablamos con este líder de Gobernanza en nuestro más reciente especial de Empresarios y Empresas Más Admiradas, ya que al empresario el que el consejo consultivo Admirados lo nominó en el pilar GOBIERNO CORPORATIVO Y GESTIÓN TRANSPARENTE, es decir que contribuye al fortalecimiento de Juntas Directivas y órganos de control y quien ha promovido reportes, auditorías y prácticas éticas visibles, por mencionar algunas cualidades.
A partir de una metodología rigurosa desarrollada por Estrategia & Negocios y Skaleno Advisory, esta investigación identificó a 218 empresas y 192 líderes empresariales admirados por su desempeño en cuatro dimensiones críticas: Visión Estratégica, Capacidad de Adaptación al Entorno, Transformación Digital y estándares de Gobierno Corporativo.
ADOC UNA MARCA QUE TRASCIENDE
Desde su fundación en 1953, ADOC ha sido sinónimo de calidad, innovación y sostenibilidad en Centroamérica.
La empresa maneja una operación multimarca que abarca a los mercados de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá y avanza consolidándose como un actor de peso en el competitivo mundo del retail.
Arturo Sagrera resalta que la gobernanza debe entenderse como una prioridad estratégica, no solo un cumplimiento formal, especialmente para empresas familiares que tienen dinámicas particulares.
