Petroleras ganarán casi US$3.000 por segundo en 2026, según un estudio

Empresas & Management

La organización denuncia que, pese a los beneficios récord, algunas de estas empresas han reducido sus compromisos climáticos, "dando la espalda a las personas más afectadas por la crisis climática provocada por los combustibles fósiles".

Por Agencia EFE Seis de las principales compañías petroleras obtendrán en conjunto cerca de US$3.000 por segundo en 2026, según un estudio de la organización Oxfam Intermón publicado en la víspera de la Primera Conferencia Mundial sobre la Transición hacia la Eliminación de los Combustibles Fósiles que se celebra esta semana en Santa Marta (Colombia). El estudio se refiere a las empresas Chevron, Shell, BP, ConocoPhillips, Exxon y TotalEnergies, las cuales se estima que alcanzarán unos beneficios totales de US$94.000 millones en 2026 (unos US$2.967 por segundo), lo que supone un incremento de casi US$37 millones diarios respecto a 2025.

Oxfam subraya que esta cifra sería suficiente para proporcionar energía solar a casi 50 millones de personas en África y que, además, los beneficios de estas empresas "contrastan con la pobreza energética que sufren cada vez más familias en todo el mundo" derivada de la inestabilidad geopolítica y los conflictos internacionales. El informe advierte también de que una parte significativa de estos beneficios se concentra en el 1 % más rico de la población mundial, ubicado en el norte global, algo que contribuye a agravar la desigualdad "al tiempo que promueve la dependencia mundial de los combustibles fósiles". En paralelo, una encuesta realizada por Oxfam en siete países refleja un creciente respaldo social a la transición energética, ya que el número de personas que apoyan una mayor inversión gubernamental en renovables triplica al de quienes apoyan un aumento de la extracción de combustibles fósiles. El 68 % de los encuestados apoyan además un aumento de los impuestos sobre los beneficios de las grandes petroleras para financiar este cambio.