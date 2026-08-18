Costa Rica: Atrasos en el Registro Nacional frenan inversiones inmobiliarias

Por revistaeyn.com
Los atrasos de hasta cuatro meses en el mantenimiento del Mapa Catastral se ha convertido en un obstáculo para la inversión, el acceso al crédito y el desarrollo de proyectos inmobiliarios en Costa Rica.
Ante este escenario, el Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica (CIT) hizo un llamado al Gobierno de la República para fortalecer la capacidad operativa del Registro Nacional mediante la creación y reposición de plazas técnicas especializadas; como topógrafos, entre otros.
La reciente conclusión del proyecto nacional del Mapa Catastral ofrece un instrumento que busca reflejar la realidad física de los inmuebles y su correspondencia con la información registral. Sin embargo, el principal desafío ahora es garantizar su actualización permanente para mantener la seguridad jurídica que distingue al sistema registral costarricense.
Cada segregación, reunión de fincas, rectificación de linderos, urbanización o desarrollo inmobiliario requiere una revisión técnica especializada para incorporar los cambios al mapa oficial. Cuando estos procesos se retrasan, también se ralentizan las compraventas de propiedades, los créditos hipotecarios, los proyectos habitacionales y turísticos, los avalúos, las inversiones privadas y el financiamiento de obras.
"Cada expediente que permanece pendiente representa una inversión que no avanza, un crédito que no puede formalizarse, un proyecto constructivo que se retrasa o una familia que debe esperar más tiempo para concretar la compra de su propiedad. Fortalecer el Registro Nacional significa fortalecer la economía nacional", señaló
El CIT advierte que la creciente demanda de trámites derivados de la implementación del Mapa Catastral exige una mayor capacidad de respuesta institucional. No obstante, las limitaciones para sustituir oportunamente al personal especializado que se pensiona y crear nuevas plazas técnicas han reducido la capacidad operativa del Registro Nacional, incrementando los tiempos de espera.
El Colegio reconoce la importancia de mantener la disciplina de las finanzas públicas; sin embargo, considera que las restricciones impuestas por la regla fiscal no deberían impedir el fortalecimiento de áreas estratégicas para la competitividad y el desarrollo económico del país.
"Fortalecer el Registro Nacional no debe verse como un gasto público, sino como una inversión estratégica que dinamiza el mercado inmobiliario, facilita el acceso al crédito, acelera proyectos de vivienda e infraestructura, brinda mayor certeza a inversionistas nacionales y extranjeros, mejora la competitividad y preserva uno de los sistemas registrales más confiables de América Latina", concluyó Murillo.