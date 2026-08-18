Costa Rica: Atrasos en el Registro Nacional frenan inversiones inmobiliarias

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El Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica advierte que la creciente demanda de trámites derivados de la implementación del Mapa Catastral exige una mayor capacidad de respuesta institucional.

Por revistaeyn.com Los atrasos de hasta cuatro meses en el mantenimiento del Mapa Catastral se ha convertido en un obstáculo para la inversión, el acceso al crédito y el desarrollo de proyectos inmobiliarios en Costa Rica. Ante este escenario, el Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica (CIT) hizo un llamado al Gobierno de la República para fortalecer la capacidad operativa del Registro Nacional mediante la creación y reposición de plazas técnicas especializadas; como topógrafos, entre otros.

La reciente conclusión del proyecto nacional del Mapa Catastral ofrece un instrumento que busca reflejar la realidad física de los inmuebles y su correspondencia con la información registral. Sin embargo, el principal desafío ahora es garantizar su actualización permanente para mantener la seguridad jurídica que distingue al sistema registral costarricense. Cada segregación, reunión de fincas, rectificación de linderos, urbanización o desarrollo inmobiliario requiere una revisión técnica especializada para incorporar los cambios al mapa oficial. Cuando estos procesos se retrasan, también se ralentizan las compraventas de propiedades, los créditos hipotecarios, los proyectos habitacionales y turísticos, los avalúos, las inversiones privadas y el financiamiento de obras. "Cada expediente que permanece pendiente representa una inversión que no avanza, un crédito que no puede formalizarse, un proyecto constructivo que se retrasa o una familia que debe esperar más tiempo para concretar la compra de su propiedad. Fortalecer el Registro Nacional significa fortalecer la economía nacional", señaló