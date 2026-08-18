Asfura pide a EE.UU. revisar casos de hondureños afectados por cese del TPS

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Ante un eventual retorno de los beneficiarios, Asfura, quien asumió el cargo el pasado 27 de enero, aseguró que Honduras debe prepararse para recibirlos y aprovechar su experiencia, conocimientos e inversiones.

Por Agencia EFE El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, pidió a Estados Unidos analizar caso por caso la situación de los hondureños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS, inglés) tras confirmarse su cancelación y posibles deportaciones, al tiempo que atribuyó la dificultad para mantener el programa a las "malas relaciones bilaterales" durante el Gobierno de su antecesora, Xiomara Castro (2022-2026). “Le hemos pedido al Gobierno americano que analice cada caso porque son personas que tienen tres y cuatro décadas de estar en Estados Unidos”, subrayó Asfura en una rueda de prensa en Puerto Cortés, en el Caribe hondureño.

Sus declaraciones se producen días después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmara la cancelación del TPS para una docena de países, entre ellos Honduras, advirtiendo el inicio de procesos de deportación para quienes no abandonen el país voluntariamente. "La terminación del Estatus de Protección Temporal es ahora efectiva para los siguientes países. Para aquellos con TPS terminado: salga ahora o sea deportado", señaló el organismo federal en un mensaje en redes sociales. Honduras recibió el TPS por primera vez en enero de 1999, tras el paso del huracán Mitch, que devastó Centroamérica a finales de 1998 y dejó miles de muertos y una enorme destrucción en el país. El programa permite a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos durante un periodo determinado. Asfura destacó que los hondureños beneficiarios del TPS han construido buena parte de su vida en Estados Unidos y defendió que se tenga en cuenta su arraigo antes de proceder con su eventual retorno.