Centroamérica mejora su recaudación, pero la deuda presiona las finanzas

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El Salvador y Nicaragua sobresalieron por el fortalecimiento de sus ingresos en 2025, mientras Costa Rica, Honduras y Guatemala enfrentaron distintos grados de presión sobre sus finanzas, según datos de SECMCA.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Los gobiernos de Centroamérica cerraron 2025 con resultados fiscales dispares: mientras algunos países lograron fortalecer la recaudación tributaria y reducir sus niveles de endeudamiento, otros registraron mayores déficits y un incremento de la deuda pública, según el Reporte Regional de Estadísticas de Finanzas Públicas de la Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA). El Salvador destacó por el crecimiento de sus ingresos y de la recaudación. Los ingresos totales del Gobierno Central Consolidado alcanzaron US$9.285.3 millones, un aumento de 7% frente a 2024. De ese monto, US$8.108,2 millones correspondieron a ingresos tributarios, que crecieron 6,7 %. El IVA y el Impuesto Sobre la Renta aportaron en conjunto US$7.039,29 millones, equivalentes al 87,5 % de la recaudación.

La carga tributaria salvadoreña llegó a 22,1% del PIB, 0,3 puntos porcentuales más que un año antes. Además, el endeudamiento neto mejoró hasta ubicarse en 0,1% del PIB, mientras el resultado primario alcanzó 4,2%, frente al 3,1% de 2023. Costa Rica, por su parte, mostró una recaudación más moderada. Los ingresos tributarios crecieron 0,7% y la carga tributaria descendió de 13,6% a 13,0% del PIB. Aunque el menor crecimiento de los ingresos fue compensado parcialmente por la contención del gasto, la deuda del Gobierno Central alcanzó US$62.594 millones, equivalente al 60,4% del PIB, frente al 58.9 % de 2024. El Gobierno costarricense mantuvo un resultado primario positivo de ¢674.000 millones, equivalente aproximadamente a US$1.350 millones, mientras que el endeudamiento neto mejoró de -3,4% a -3,1% del PIB. En Guatemala, la presión fiscal fue menor en términos relativos, con erogaciones equivalentes al 14,9% del PIB. Sin embargo, el endeudamiento neto aumentó hasta 1,9% del PIB y la deuda pública llegó a 26,8 % del PIB, 0,5 puntos más que en 2024. Los títulos de deuda representaron 23,2% del PIB, mientras los préstamos equivalieron a 3.5%.