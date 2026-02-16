Tarjetas de pago en circulación en Nicaragua se incrementaron un 16,7 % en 2025

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
El Banco Central de Nicaragua (BCN) publicó el “Informe de Sistemas y Servicios de Pagos en Nicaragua” correspondiente al cuarto trimestre de 2025, en el cual se destaca un crecimiento en las transacciones efectuadas a través de los diferentes sistemas de pagos que operan en el país, tanto en el valor como en el volumen de las operaciones, respecto al mismo periodo de 2024.
El informe también indica que se observó un incremento en el efectivo en circulación y en el uso de instrumentos de pago, así como mayores transacciones a través de la infraestructura de pagos, tales como corresponsales no bancarios, cajeros automáticos, canales de adquirencia, entre otros.
Durante el cuarto trimestre de 2025, se realizaron 4 millones de transacciones a través de estos sistemas, con un valor total de 753,007.0 millones de córdobas (unos US$20.513 millones), lo que representó un crecimiento interanual de 60,1 % en volumen y de 23 % en valor, indica el BCN.
Al finalizar el cuarto trimestre de 2025, había en circulación 3,6 millones de tarjetas de pago (incremento interanual de 16,7 %), 478.806 cuentas de dinero electrónico (incremento de 18,6 % interanual) y 892.834 usuarios de carteras digitales (incremento de 14 %).
La tarjeta de débito fue el instrumento más utilizado, con 34.4 millones de transacciones (aumento interanual de 8,9 %). Por su parte, las transferencias intrabancarias representaron el 65,8 % del valor total transado.
El informe destaca el uso de instrumentos de pago, con 77.8 millones de operaciones, que incluyen transferencias de fondos, cheques, tarjetas de pago y dinero electrónico. Estas operaciones totalizaron un incremento de 15,3 % en el número de operaciones, señala el BCN.
Finalmente, con relación a las operaciones que se realizan a través de los distintos canales de pago que ofrecen los bancos y los proveedores de tecnología financiera, el informe detalla que durante el cuarto trimestre de 2025 se efectuaron 92.1 millones de operaciones (incremento interanual de 17,9 %).
En los canales presenciales, como sucursales, ventanillas, corresponsales no bancarios, cajeros automáticos, POS, entre otros, se realizaron 60.6 millones de operaciones, reflejándose un aumento interanual de 13,9 % en volumen.
Mientras que en los canales de pago no presenciales se realizaron 31.5 millones de operaciones, en las que se incluyen transacciones a través de banca electrónica, chatbot de pagos, telepagos, pasarelas de pago online y procesamiento de débitos automáticos.