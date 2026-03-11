Saldo de tarjetas de crédito en Guatemala ascendió a US$6.146 millones en 2025

Finanzas

Respecto a la calidad de la cartera, el indicador correspondiente al financiamiento con tarjeta de crédito registró "un leve deterioro respecto al último año", situándose en 5,5 %, reporta el Banguat.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com En los últimos años, el financiamiento con tarjeta de crédito en Guatemala ha mostrado una dinámica de crecimiento moderado. Dada su naturaleza y sensibilidad al ciclo económico, mantiene una exposición mayor al riesgo de crédito, en comparación con otro tipo de créditos. No obstante, se considera que dicho riesgo está acotado fundamentalmente por el seguimiento constante al mismo y la apropiada gestión del sistema bancario, conforme a la normativa vigente, señala el Banco de Guatemala (Banguat) en el Primer Informe de Estabilidad Financiera.

A diciembre de 2025, el saldo conjunto del financiamiento con tarjeta de crédito ascendió a Q47.279,5 millones (equivalente a US$6.146 millones), registrando un crecimiento interanual de 3,8 %, lo que evidencia una desaceleración respecto de períodos previos. La estructura del saldo muestra una alta concentración en las líneas de crédito revolventes, que representaron el 61,6 % (Q29.110,3 millones o US$3.784.3 millones). Por su parte los extrafinanciamientos concentraron un 33,6 % (Q15.890,2 millones o US$2.065,7 millones) y los convenios de pago el 4,8 % (Q2.279 millones o US$296,7 millones). En cuanto al costo financiero, el Banguat reporta que en moneda nacional a diciembre de 2025, las tasas de interés se ubicaron en 51.9 % para líneas de crédito revolventes, 28,1 % para los extrafinanciamientos y 17,7 % para los convenios de pago.