Visa lanza programa para impulsar el comercio agéntico en Latinoamérica

Empresas & Management

La iniciativa se apoya en Visa Intelligent Commerce, el portafolio de soluciones de la compañía orientado a habilitar experiencias de compra seguras y escalables mediante IA.

Por revistaeyn.com La multinacional de pagos Visa anunció el lanzamiento de Visa Agentic Ready en América Latina y el Caribe, un programa con el que busca preparar a bancos emisores y socios del ecosistema para la próxima fase del comercio digital: las transacciones iniciadas por agentes de inteligencia artificial. La iniciativa se apoya en Visa Intelligent Commerce, el portafolio de soluciones de la compañía orientado a habilitar experiencias de compra seguras y escalables mediante IA. Con este nuevo programa, la firma abre espacios de prueba tanto en entornos controlados como reales, donde los participantes podrán experimentar con pagos ejecutados por agentes, validar procesos clave —como tokenización, autenticación y autorización— y evaluar los niveles de confianza y control en este nuevo modelo.

“A medida que los agentes de IA influyen cada vez más en la forma en que las personas compran, los pagos deben evolucionar al mismo ritmo”, afirmó Catalina Tobar, líder de Productos de Crecimiento y Alianzas de Visa para la región. “Visa Agentic Ready ayudará a los emisores de la región a prepararse para pagos iniciados por agentes que sean seguros y escalables, construidos sobre una infraestructura en la que las personas ya confían”. El programa también permitirá a los actores del ecosistema identificar brechas operativas antes de que este tipo de transacciones se masifique, así como colaborar directamente con comercios para entender el comportamiento real de los pagos impulsados por inteligencia artificial. América Latina y el Caribe aparecen como un terreno favorable para este despliegue. Según la compañía, la región ya cuenta con altos niveles de adopción de tecnologías como la tokenización y la autenticación avanzada. De hecho, los tokens han reducido el fraude en un 70 % y han elevado las tasas de autorización en un 9 %, mientras que cerca del 50 % del comercio electrónico ya está tokenizado.