CA y República Dominicana cerraron 2025 con más deuda, pese a aumento de ingresos

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Las erogaciones totales crecieron 6 % durante 2025, impulsadas tanto por el gasto corriente —como salarios e intereses— como por la inversión pública, que registró una expansión significativa del 19 %, reporta el SECMCA.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La región de Centroamérica y República Dominicana (CARD) cerró 2025 con un manejo fiscal considerado prudente, aunque marcado por el crecimiento de la deuda pública, el aumento moderado de los ingresos tributarios y un déficit fiscal que se mantuvo estable, según el más reciente informe de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA). En un contexto internacional caracterizado por condiciones financieras restrictivas y alta incertidumbre geopolítica, los gobiernos de la región lograron sostener cierto equilibrio en sus finanzas.

Sin embargo, las presiones fiscales no desaparecieron. Al cierre del año, el déficit fiscal regional se ubicó en 2,5 % del PIB, equivalente a unos US$11.282 millones, un nivel similar al registrado en 2024. “El balance fiscal global del Gobierno Central registró un déficit de 0,7 % del PIB al cierre de junio de 2025, mientras que al finalizar el año se situó en 2,5 % del PIB regional”, detalló la SECMCA. A pesar de ello, el balance primario —que excluye el pago de intereses— se mantuvo en terreno positivo con 0,5 % del PIB, lo que refleja esfuerzos de contención del gasto. Uno de los principales soportes de las finanzas públicas fue el crecimiento de los ingresos. Estos aumentaron 6,5 % interanual y alcanzaron el 15,9 % del PIB regional, impulsados principalmente por la recaudación tributaria. Los ingresos por impuestos crecieron 5,7 %, equivalente a unos US$3.465.9 millones adicionales.