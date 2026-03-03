100 días para Mundial 2026: crecen dudas por ataques a Irán, veto aficiones y crisis seguridad

Ocio

EEUU será sede de 78 de los 104 partidos del Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio. La final tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. México será el país del primer partido de este Mundial 2026.

POR EFE El Mundial 2026 afronta, a 100 días de su comienzo, una nueva crisis tras los bombardeos de Estados Unidos -uno de los países coorganizadores- a Irán, equipo ya clasificado, que se ha sumado a otros factores de división, como las restricciones de acceso de EEUU a aficionados de una decena de países, o a la inseguridad en México, también coanfitrión. El ataque de EEUU e Israel sobre suelo iraní, y la represalia en forma de bombardeos del país persa, ya ha provocado la suspensión temporal de la Finalissima que España y Argentina iban a disputar este mes en Doha (Qatar), uno de los objetivos de los misiles de Teherán.

El problema de Irán

Ahora, la duda se ciñe en el papel de Irán en el Mundial de este verano, que también acoge Canadá, puesto que el equipo persa tiene programados en suelo estadounidense sus tres partidos de la fase de grupos. La selección iraní ya enfrentaba dificultades por las restricciones de visado que EEUU impone a los ciudadanos procedentes de ese país, aunque esa medida no aplicará a los jugadores y al cuerpo técnico, según informó Estados Unidos.

No obstante, sí que impedirá el desplazamiento de los aficionados, reduciendo el apoyo que el combinado recibirá durante el Mundial. Irán obtuvo su pase en los clasificatorios asiáticos para el que será su cuarto Mundial consecutivo. Lejos de la euforia de 1994 Este es solo uno de los distintos escenarios de incertidumbre que se ciñen sobre el Mundial 2026, que será ser el segundo en la historia que organice Estados Unidos tras el de 1994, un evento que ha quedado para siempre guardado en la retina de los espectadores. Además del penalti fallado por el italiano Roberto Baggio, que dio el título a Brasil en la final, el campeonato también pasó a la historia por abrir el fútbol a la modernidad, registrando récords de asistencia e incluyendo varias novedades, como los nombres de los jugadores en las camisetas. Pero la situación actual es muy diferente de la que vivió el país hace 32 años.

Dificultades a los viajes de los aficionados

Más de tres décadas después, los aficionados de más de una decena de países participantes en el Mundial se enfrentan a restricciones de acceso a Estados Unidos. Los aficionados de Costa de Marfil, Haití y Senegal tendrán, al igual que los iraníes, vetada la entrada a Estados Unidos, en línea con órdenes ejecutivas del presidente estadounidense, Donald Trump. Además, EEUU ordenó el pasado enero la congelación de visados para hasta 75 países, entre los que figuran Brasil, Colombia o Uruguay, en Sudamérica.

Otros países afectados son Argelia, Cabo Verde, Egipto, Ghana, Marruecos, Túnez, Guatemala, Jamaica y Uzbekistán. Para desenredar este entuerto, el Gobierno estadounidense ha creado el 'FIFA PASS', un sistema de citas de visado prioritario para aquellos aficionados con entradas para el Mundial y que todavía deben obtener un permiso de entrada. Y es que EEUU será sede de 78 de los 104 partidos del Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio. La final tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

División por la política migratoria

El país está también sumido en una intensa división por los operativos migratorios ordenados por la Administración Trump para arrestar y deportar a miles de migrantes indocumentados. Dos ciudadanos estadounidenses murieron el pasado enero tiroteados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante operaciones para arrestar a migrantes en el estado de Minnesota, lo que desató fuertes protestas. El 65 % de los estadounidenses considera que las acciones del ICE han "ido demasiado lejos", según un sondeo publicado este mes por Marist Poll. Además, un 62 % sostuvo que las acciones del ICE están haciendo que el país sea "menos seguro".

Algunos legisladores estadounidenses, como el senador demócrata por Maryland, Chris Van Hollen, han destacado la contradicción entre la retórica unilateralista de la Administración estadounidense y el evento global y de unión que supone el Mundial. "Se supone que la Copa es un momento en el que el mundo se une, deja de lado las diferencias para celebrar el deporte, y si bien simboliza la unión mundial, tenemos a un presidente de Estados Unidos que intenta excluir al mundo, a la gente", afirmó el pasado diciembre.

El fin del 'United 2026' y problemas de seguridad en México