Mundial de Fútbol tendrá leve impacto en la economía de México, según expertos

Por Agencia EFE El Mundial de Fútbol de 2026 aportaría un impulso al producto interno bruto (PIB) de México, aunque con un efecto acotado en el crecimiento anual y potenciales presiones de demanda sobre los precios, según especialistas, mientras algunos actores piden “menos euforia y más realismo” por sus impactos positivos. Al presentar sus proyecciones para 2026, Alejandro Saldaña, subdirector de Análisis Económico de Ve por Más (Bx+), estimó que la Copa Mundial de la FIFA aportará un 0,1 % adicional al PIB durante las semanas en que el país sea sede del torneo.

No obstante, Saldaña sostuvo que el torneo puede detonar un "choque de demanda" en consumo y servicios —restaurantes, mercancías y desplazamientos— y que ese gasto mayor puede influir en la dinámica inflacionaria del año. Esto, en un contexto en el que prevé que la inflación no convergerá "mágicamente" al 3 % objetivo del Banco de México (Banxico) en el corto plazo, por factores estructurales como el mayor costo del trabajo, la menor productividad y el encarecimiento de importaciones ligado a la reversión parcial de la globalización. Bajo su escenario, el impacto del Mundial en la actividad económica se concentraría en el trimestre del evento, derivado tanto de visitantes extranjeros como de un mayor movimiento de consumidores nacionales hacia las sedes. En un escenario optimista, según explicó, el impacto económico podría ser mayor y alcanzar un impulso de hasta 0,2 %, si se consideran cinco millones de visitantes durante el Mundial, aunque aclaró que no se trata de su estimación central.