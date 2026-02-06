Guatemala: primera línea del Aerometro estaría lista en 18 meses

Por revistaeyn.com

El AeroMetro de Guatemala, teleférico urbano que conectará la Ciudad de Guatemala con Mixco, ya está en construcción. La obra está a cargo de un consorcio de cuatro empresas, con una inversión privada de más de US$200 millones y operará bajo una concesión de 25 años.

Las municipalidades de Guatemala y Mixco participan como entes reguladores, especialmente en temas de tarifas, permisos y coordinación con otros sistemas de transporte.

AeroMetro será una alternativa de transporte público de alta capacidad que movilizará hasta 374.000 personas diarias entre los municipios de Guatemala y Mixco.

Este proyecto forma parte del Plan Integral de Movilidad Urbana y tiene como propósito brindar un servicio de transporte eficiente, accesible, seguro, incluyente, sostenible y amigable con el medio ambiente en beneficio de la calidad de vida de la población.

Este será el primer sistema de transporte público urbano masivo por cable aéreo en Centroamérica que impactará positivamente en la calidad de vida de las familias de la ciudad de Guatemala.

La obra inició el pasado lunes 5 de enero de 2026.