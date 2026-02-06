Guatemala: primera línea del Aerometro estaría lista en 18 meses

Por revistaeyn.com
El AeroMetro de Guatemala, teleférico urbano que conectará la Ciudad de Guatemala con Mixco, ya está en construcción. La obra está a cargo de un consorcio de cuatro empresas, con una inversión privada de más de US$200 millones y operará bajo una concesión de 25 años.
Las municipalidades de Guatemala y Mixco participan como entes reguladores, especialmente en temas de tarifas, permisos y coordinación con otros sistemas de transporte.
AeroMetro será una alternativa de transporte público de alta capacidad que movilizará hasta 374.000 personas diarias entre los municipios de Guatemala y Mixco.
Este proyecto forma parte del Plan Integral de Movilidad Urbana y tiene como propósito brindar un servicio de transporte eficiente, accesible, seguro, incluyente, sostenible y amigable con el medio ambiente en beneficio de la calidad de vida de la población.
Este será el primer sistema de transporte público urbano masivo por cable aéreo en Centroamérica que impactará positivamente en la calidad de vida de las familias de la ciudad de Guatemala.
La obra inició el pasado lunes 5 de enero de 2026.
PRIMERA LÍNEA DE AREOMETRO ESTARÁ LISTA EN 2027
Konstantinos Panagiotou, CEO de Doppelmayr México, habló con medios guatemaltecos e indicó que la primera fase del proyecto estará lista en 18 meses.
Esta es la que ya se puede ver. La primera línea del Aerometro se compone de cuatro estaciones: Plaza España (en construcción), Tecún Umán, Camip y Trébol 1.
Después de esta fase se arrancará la Línea 2: El Trébol – Molino de las Flores (Mixco), que contará con ocho estaciones y es una mayor extensión.
La firma austríaco-suiza Doppelmayr, especialista en transporte por cable y responsable de sistemas similares en México y Colombia, está a cargo de la fabricación y operación.
AEROMETRO DE GUATEMALA NO AFECTARÁ CARRILES Y COMPENSARÁ MEDIO AMBIENTE
Ante inquietudes de los guatemaltecos, sobre si esta obra reducirá carriles, Panagiotou indicó que no afectarán los carriles existentes en las avenidas principales.
“No vamos a quitar ningún carril. Las intervenciones son muy pequeñas y puntuales”, aseguró a Prensa Libre, Panagiotou, quien explica que las obras se concentran en la instalación de torres y estaciones, sin afectar el flujo vehicular de forma permanente.
En el ámbito ambiental, la construcción del Aerómetro implicará la remoción de 721 árboles, los cuales deberán ser compensados mediante un plan de reforestación previamente autorizado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.