Empresas & Management

Costa Rica: Desempleo en 2025 fue de 6,3 % y empleo informal del 37,8 %

Por Agencia EFE Costa Rica registró un desempleo del 6,3 % durante el último trimestre del 2025, cifra sin variación en comparación al mismo periodo del año anterior, y con un empleo informal del 37,8 %, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La Encuesta Continua de Empleo del INEC indica que la tasa de desempleo nacional para el trimestre comprendido entre octubre y diciembre de 2025 fue del 6,3 %; en el caso de los hombres fue del 6,2 % y para las mujeres del 6,7 %.

La población desempleada total se estimó en 147.000 personas, de estas 87.000 son hombres y 61.000 son mujeres. Este indicador no presentó variación estadísticamente significativa con respecto al mismo trimestre del año anterior, como sí lo hizo la tasa de participación, explicó el INEC. "El trimestre conformado por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025 muestra una tasa neta de participación del 54,5 %, que presentó una reducción estadísticamente significativa de 2,2 puntos porcentuales si se compara con el año anterior", detalla el informe oficial. La tasa participación en el mercado laboral para los hombres fue del 65,9 % y para las mujeres el indicador se estimó en un 43,2 %.