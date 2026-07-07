Argentina y Messi sobreviven en el Mundial con una remontada épica

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La Albiceleste, con un penalti fallado en el primer tiempo por Messi, se medirá en la siguiente ronda al ganador del choque entre Suiza y Colombia.

Por Agencia EFE Los goles de Enzo Fernández, decisivo con un cabezazo en el minuto 93; Lionel Messi, en el 84, y Cristian ‘Cuti’ Romero, en el 79, remontaron este martes dos goles en contra frente a Egipto (3-2) en su partido de los octavos de final del Mundial 2026 para clasificar a la vigente campeona para cuartos.

Argentina pull it back late to secure their spot in the last eight! 👏#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026

Desde los primeros compases los norteafricanos certificaron que son capaces de dominar la pelota en distintos tramos de partido y también de crispar al rival con una presión adelantada e intensa. Era algo que a fin y al cabo preveían los de Scaloni, que enseguida entendieron que tenían que afinar las líneas de pase al máximo para hacer daño. Pero, tras asustar con una jugada de De Paul -anulada por fuera de juego- que Enzo envió fuera con toda la portería de cara, fue Egipto la que golpeó primero. A la salida de una falta, un balón colgado al área desde la derecha por Marawan Attia encontró al central Yasser Ibrahim, que le ganó la posición a Lisandro Martínez para cabecear a la red. El tanto no amilanó a Argentina, y apenas tres minutos después un fino pase entre líneas plantó en el flanco derecho del área a Tagliafico, al que atropelló un Haissem Hassan que llegó muy tarde a la jugada. Penalti a favor de Argentina y Messi al remate. Sin embargo, Shobeir le adivinó el lanzamiento a Messi y todo siguió igual.