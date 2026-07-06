Cristiano Ronaldo cae ante España y Portugal dice adiós al Mundial

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En su último partido en un Mundial, siguió contando con el apoyo de la grada, que coreó su nombre de forma intermitente, pese a sus escasas intervenciones.

Por Agencia EFE 7.330 días después de jugar sus primeros minutos en un Mundial, Cristiano Ronaldo ha echado el cierre. Derrotado, él y la selección portuguesa, por España (1-0), por un gol de Mikel Merino, deja el torneo como el único jugador en casi un siglo que ha marcado en seis ediciones, pero sin lograr el título que le hubiese sentado en la mesa de los más grandes de la historia. "Ojalá no sea mi último partido". Relajado, sonriente, Cristiano expresó la víspera su temor a un final prematuro. No por quedarse sin un título que ya tiene Leo Messi, su antagonista, sino por rendirse al paso del tiempo, a la evidencia de que, con 45 años, sería una quimera pensar que puede jugar una séptima Copa del Mundo. "Cristiano no va a ser más o menos Cristiano por ganar la Copa del Mundo", aseguró la víspera.

Más de dos decenios después de su debut abandona el máximo torneo convencido de que no lo ha hecho "tan mal" para ser el centro de la diana de las críticas que ha recibido una selección que nunca alcanzó el nivel que se le suponía por la pléyade de estrellas de su plantilla. Cristiano se ha sentido perseguido por la crítica y aclamado, en Estados Unidos, por una afición entre la que sigue siendo una estrella, que esperó durante horas a la puerta de los hoteles para captar una imagen suya y a la que no le importa que no haya podido seguir el increíble ritmo goleador de Messi, Mbappé, Haaland o Kane. En su último partido en un Mundial, siguió contando con el apoyo de la grada, que coreó su nombre de forma intermitente, pese a sus escasas intervenciones. Cristiano limita ahora su área de acción, con 41 años sabe que, por mucho que se cuide, no tiene la explosividad de antaño. Y espera su momento.