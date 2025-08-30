Tecnología & Cultura Digital

El mercado mundial de los videojuegos alcanzará los US$25.483 millones en 2025, dice estudio

El estudio Data Stories de Kantar IBOPE Media revela cómo los gamers se han convertido en un público diverso, conectado y con alto poder de consumo en América Latina y nuestro país.

    El 60 % de los jugadores costarricenses consumió video bajo demanda en los últimos tres meses. Foto de iStock
El universo de los videojuegos dejó de ser un simple pasatiempo para convertirse en una industria cultural y económica global. Según el informe Data Stories: El mundo de los videojuegos de Kantar IBOPE Media, estima que el mercado mundial alcance los US$25.483 millones en 2025 y que crezca hasta los US$34.875 millones en 2033, impulsado por avances como el juego en la nube, la realidad virtual y la IA.

En América Latina la fuerza del sector es notable: más de la mitad de los usuarios de Internet se identifican como gamers y en Costa Rica el 48 % de los internautas juega videojuegos. Este fenómeno trasciende edades y estilos de vida, consolidándose como una de las formas de ocio influyentes hoy.

El estudio muestra un universo gamer heterogéneo y multigeneracional: 57 % son hombres y 43 % mujeres; 36,2 % corresponden a la Generación Z, 34,4 % a los Millennials, 19,8 % a la Generación X y 9,5% a los Baby Boomers. En cuanto a dispositivos, el smartphone domina con 40,6 % de uso, seguido por la computadora (30,7 %), consolas domésticas (13,2 %), tablets (10,1 %) y consolas portátiles (6,77 %).

Esto demuestra que el gaming se integra en ecosistemas digitales más amplios: 60 % de los jugadores costarricenses consumió video bajo demanda en los últimos tres meses, un indicio claro de hábitos multiplataforma donde la interacción, el consumo y la socialización convergen.

Los jugadores no solo alimentan la industria con horas de entretenimiento: representan un segmento de consumo activo y con expectativas tecnológicas. El 37 % dijo que pagaría lo que fuera por un dispositivo que deseara, y el 47 % ve las compras en línea como una facilidad para su vida diaria. Además, el 41 % se siente seguro en términos financieros, y el 85 % considera que el reciclaje es una responsabilidad personal.

Estos datos sugieren oportunidades para marcas y anunciantes: los gamers mantienen afinidad por medios tradicionales como la radio (136 %) y el cine (110 %), lo que los convierte en audiencias valiosas para campañas integradas que combinen formatos clásicos y digitales.

En cuanto a redes sociales, la presencia de los jugadores en plataformas es amplia y diversa: WhatsApp lidera con 85 % de uso, seguido por Facebook (78 %), YouTube (72 %), Instagram (65 %) y TikTok (58 %). Estos canales funcionan como espacios de información, entretenimiento y vínculo comunitario.

“La innovación tecnológica va de la mano con nuevas formas de entretenimiento. Lo interesante no es únicamente cuántas personas juegan, sino cómo la realidad virtual, la nube y la inteligencia artificial abren posibilidades que antes parecían ciencia ficción”, señaló Priscilla Madriz, jefe de Servicio al Cliente y Comercial de Kantar IBOPE Media Costa Rica.

