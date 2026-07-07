Conozca los errores que pueden arruinar un viaje por tierra y cómo evitarlos

Por revistaeyn.com
Viajar por carretera entre Centroamérica y México continúa siendo una de las opciones preferidas por miles de personas que se desplazan por turismo, negocios, estudios o para visitar a sus familiares. Sin embargo, un pequeño descuido puede convertirse en un gran inconveniente.
De acuerdo con cifras del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), en 2025 fueron rechazados más de 1,200 extranjeros al intentar ingresar a Guatemala por no cumplir con los requisitos migratorios, una cifra que en 2024 llegó a más de 4,000 casos, una situación que también puede afectar a quienes realizan viajes terrestres entre países de la región.
Con el propósito de ayudar a los viajeros a evitar contratiempos, Autobuses Cristóbal Colón comparten algunas recomendaciones antes de iniciar el recorrido.
1. Verificar que el pasaporte o documento de identidad esté vigente
Uno de los errores más comunes es asumir que el documento aún tiene vigencia suficiente para viajar. Aunque los ciudadanos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua pueden movilizarse dentro del CA-4 utilizando su documento de identidad vigente, cuando el viaje incluye México o cuando el pasajero es extranjero, generalmente será necesario presentar pasaporte y dependiendo de la nacionalidad, también visa u otros requisitos migratorios.
2. No asumir que todos los países solicitan los mismos requisitos
Cada nación establece sus propias disposiciones migratorias. Algunos viajeros deberán presentar boleto de regreso, comprobantes económicos, reservaciones de hotel o documentos adicionales al ingresar a México. La recomendación es consultar siempre la información oficial antes del viaje, ya que los requisitos pueden modificarse.
3. Si viaja con niños, confirme con anticipación los permisos requeridos
Cuando un menor de edad viaja únicamente con uno de sus padres o con un tercero, las autoridades migratorias pueden solicitar autorizaciones especiales para permitir la salida o el ingreso al país. Además, es indispensable que los menores de edad cuenten con pasaporte vigente, ya que este documento es obligatorio para viajar. Verificar esta documentación con anticipación evita retrasos y complicaciones en frontera.
4. Las mascotas de apoyo emocional y perros guía también pueden viajar
Cada vez son más las personas que necesitan viajar acompañadas de un animal de asistencia. Autobuses Cristóbal Colón® permite el traslado de perros guía y mascotas de apoyo emocional, siempre que el pasajero presente la documentación correspondiente y cumpla con las condiciones establecidas por la empresa y las autoridades sanitarias del país de origen y país de destino.
5. Los turistas extranjeros deben revisar los requisitos antes de recorrer la región
Quienes visitan Centroamérica desde otros países suelen aprovechar su estadía para recorrer varios destinos por carretera. Sin embargo, aunque ingresen legalmente a un país, eso no significa automáticamente que puedan ingresar a otro sin verificar previamente los requisitos migratorios correspondientes a su nacionalidad.
6. Llegar con suficiente anticipación facilita el proceso
Los viajes internacionales requieren tiempo adicional para el registro del equipaje y los controles migratorios. Presentarse con anticipación permite realizar estos procedimientos con mayor tranquilidad y evitar contratiempos antes de abordar.
7. Evite dejarse llevar por rumores en redes sociales
Las normas migratorias cambian constantemente. Por ello, es recomendable consultar únicamente información publicada por fuentes oficiales y por las empresas transportistas autorizadas. Basar una decisión de viaje en información no verificada puede ocasionar inconvenientes que fácilmente pueden evitarse.
"Cada viaje internacional implica responsabilidades que muchas veces pasan desapercibidas. Hemos identificado que una buena parte de las consultas que recibimos están relacionadas con documentos migratorios, permisos para menores de edad o requisitos para ingresar a determinados países. Por ello queremos compartir información práctica que permita a los viajeros prepararse mejor y evitar contratiempos antes de llegar a una frontera" Josef Valdez, gerente comercial región Centroamérica.