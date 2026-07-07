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Conozca los errores que pueden arruinar un viaje por tierra y cómo evitarlos

Algunos viajeros deberán presentar boleto de regreso, comprobantes económicos, reservaciones de hotel o documentos adicionales al ingresar a México.

Por revistaeyn.com Viajar por carretera entre Centroamérica y México continúa siendo una de las opciones preferidas por miles de personas que se desplazan por turismo, negocios, estudios o para visitar a sus familiares. Sin embargo, un pequeño descuido puede convertirse en un gran inconveniente. De acuerdo con cifras del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), en 2025 fueron rechazados más de 1,200 extranjeros al intentar ingresar a Guatemala por no cumplir con los requisitos migratorios, una cifra que en 2024 llegó a más de 4,000 casos, una situación que también puede afectar a quienes realizan viajes terrestres entre países de la región.

Con el propósito de ayudar a los viajeros a evitar contratiempos, Autobuses Cristóbal Colón comparten algunas recomendaciones antes de iniciar el recorrido. 1. Verificar que el pasaporte o documento de identidad esté vigente Uno de los errores más comunes es asumir que el documento aún tiene vigencia suficiente para viajar. Aunque los ciudadanos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua pueden movilizarse dentro del CA-4 utilizando su documento de identidad vigente, cuando el viaje incluye México o cuando el pasajero es extranjero, generalmente será necesario presentar pasaporte y dependiendo de la nacionalidad, también visa u otros requisitos migratorios. 2. No asumir que todos los países solicitan los mismos requisitos Cada nación establece sus propias disposiciones migratorias. Algunos viajeros deberán presentar boleto de regreso, comprobantes económicos, reservaciones de hotel o documentos adicionales al ingresar a México. La recomendación es consultar siempre la información oficial antes del viaje, ya que los requisitos pueden modificarse. 3. Si viaja con niños, confirme con anticipación los permisos requeridos Cuando un menor de edad viaja únicamente con uno de sus padres o con un tercero, las autoridades migratorias pueden solicitar autorizaciones especiales para permitir la salida o el ingreso al país. Además, es indispensable que los menores de edad cuenten con pasaporte vigente, ya que este documento es obligatorio para viajar. Verificar esta documentación con anticipación evita retrasos y complicaciones en frontera.