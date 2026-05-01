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Migración en América Latina será más compleja y difícil de predecir, advierte la OIM

Según los datos revelados en la investigación de la Organización Internacional para las Migraciones, aproximadamente 78,7 millones de migrantes internacionales residen actualmente en la región, la mayoría en Estados Unidos.

Por Agencia EFE La movilidad humana en América Latina y el Caribe se redefine ante múltiples crisis y se vuelve "más compleja y difícil de predecir", por el impacto de factores como el crimen organizado, los cambios económicos o nuevas políticas migratorias, advirtió la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas. El informe titulado 'Prospectiva Estratégica Multipaís para América Latina y el Caribe', alerta de que la migración en la región ya no responde a "patrones tradicionales".

En la actualidad, los flujos migratorios son "más diversos, multidireccionales y cambiantes, con nuevas rutas emergentes y una presión creciente sobre las zonas fronterizas y los centros urbanos", detalló en un comunicado. La OIM señala de manera específica cinco factores determinantes que redefinirán el mapa migratorio latinoamericano en los próximos años: la violencia vinculada al crimen organizado y deterioro de la seguridad; nuevas realidades económicas; cambios en las políticas migratorias; el aumento de la migración inversa, los retornos y las deportaciones; así como la mayor exposición a los riesgos climáticos. Ante este panorama cambiante, la directora regional adjunta de la OIM para América Latina y el Caribe, Ana Durán Salvatierra, destacó en un comunicado la importancia de que los países adopten estrategias proactivas. “No se trata de predecir el futuro, sino de prepararnos para distintos escenarios posibles”, señaló. “La anticipación es esencial para una gobernanza migratoria eficaz", añadió Durán, quien remarcó que "la migración seguirá evolucionando" y que, ante este reto, "la pregunta clave es si reaccionamos demasiado tarde o si nos preparamos con antelación”. Según los datos revelados en la investigación, aproximadamente 78,7 millones de migrantes internacionales residen actualmente en la región, la mayoría en Estados Unidos.