Julio Raudales presenta el libro '¿Qué hacer?', un repaso de años de errores en Honduras

Julio Raudales, rector de la Universidad José Cecilio del Valle, subrayó que su obra no es una propuesta de medidas ni de aspiraciones de los hondureños, sino un llamado a la reflexión sobre temas como la nación, el Estado y "cuáles son las derivas" que enfrenta Honduras como sociedad.

El economista y escritor hondureño Julio Raudales presentó en Tegucigalpa su libro '¿Qué hacer? Más allá del Estado y el mercado, una alternativa para construir la sociedad que queremos", en el que hace un repaso de "204 años de desaguisados (errores)" en Honduras. El libro es "un ensayo que busca que los hondureños nos entendamos. No es una propuesta, no es una tesis que pretende decir una verdad absoluta, es más bien un llamado de la reflexión a la sociedad hondureña", dijo Raudales a EFE.

El texto "trata de responder a tres preguntas: ¿dónde estamos? ¿qué queremos? y ¿qué hacer?. Es un repaso, digamos, de 204 años de desaguisados, de decisiones erróneas que hemos tomado como sociedad y de la cual no podemos exonerarnos", afirmó. Agregó que el libro retrata un poco la incapacidad que han tenido las personas que han pretendido guiar al país en 204 años de vida independiente. Raudales, rector de la Universidad José Cecilio del Valle (privada), subrayó que su obra no es una propuesta de medidas ni de aspiraciones de los hondureños, sino un llamado a la reflexión sobre temas como la nación, el Estado y "cuáles son las derivas" que enfrenta Honduras como sociedad. "Es un llamado también para que nos integremos como sociedad y busquemos respuesta a esta pregunta importante: ¿qué hacer?", señaló el autor, exsecretario gubernamental de Planificación y Cooperación Externa, consultor internacional y analista político. Raudales considera que Honduras está en peligro, con su cohesión social quebrantada y su soberanía expuesta. "El riesgo de que el país sufra un nuevo ataque a su vocación soberana reaparece con fuerza. Urge, entonces, construir una opción diferente capaz de abrir un futuro de equidad y autonomía para los hondureños", señala el libro.