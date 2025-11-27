Costa Rica se posiciona en la élite mundial de la pizza artesanal

El costarricense formó parte del equipo de cuatro costarricenses, un ecuatoriano y un italiano que llevó al campeonato Antica Pizzería Napoletana , restaurante ubicado en Santa Ana, propiedad del maestro pizzero Iván Sala.

Una pizza inspirada en las montañas húmedas del Monte Amiata en Italia, pero cuyo aroma terroso evoca también la atmósfera de los bosques nubosos, llevó al costarricense Durman Esquivel Quesada a alcanzar un logro histórico en Nápoles, Italia.

Esquivel participó en la competencia con la Monte Amiata. Con esta creación, el vecino de Guadalupe de 35 años de edad, se convirtió en el primer tico en subir al podio del Campionato Mondiale Pizza DOC 2025, uno de los certámenes más estrictos y respetados de la pizza artesanal a nivel global.

El campeonato, organizado por la Accademia Nazionale Pizza DOC (denominación de origen), se realiza en la cuna misma de la pizza (Nápoles) y reúne cada año a más de 700 pizzaiolos de distintos países.

La competencia es evaluada completamente a ciegas mediante un sistema de códigos de barra, y los jueces —maestros napolitanos, expertos en gastronomía y campeones mundiales— califican más de 20 criterios técnicos que incluyen estructura, equilibrio, sabor, estética y dominio del horno. Por eso, obtener un lugar entre los primeros puestos no solo implica talento: es entrar en la élite internacional de la pizza.

Esquivel logró el tercer lugar mundial en la categoría Pizza Gourmet.​​​​​.

La pizza está basada en ingredientes italianos como funghi porcini, portobello, guanciale tostado, albahaca fresca y quesos propios de la zona del Amiata, ofrece un perfil aromático profundo que recuerda al bosque templado de esa región, pero que también evocan la suavidad, humedad y frescura que caracterizan los bosques nubosos.

“Mi pizza está inspirada en el Monte Amiata, un lugar muy húmedo y boscoso de Italia. Los hongos, el guanciale y los perfumes de albahaca le dan a la pizza ese perfil que yo describo como sabor a bosque húmedo, un perfume de montaña que quise llevar al plato y que también evoca la humedad y profundidad aromática que también se siente en el Bosque Húmedo”, apuntó.