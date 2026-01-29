Mbappé supera a su ídolo: Cristiano Ronaldo

POR EFE
El francés Kylian Mbappé marcó su duodécimo tanto con el Real Madrid en la primera fase de la Liga de Campeones ante el Benfica, por lo que batió el récord que desde 2016 tenía Cristiano Ronaldo, cuando marcó 11 goles con el Real Madrid.
El tanto lo ha marcado de cabeza el delantero fráncés este miércoles en el minuto 29, tras un centro cruzado del uruguayo Fede Valverde.
De los 20 goles del Madrid en Liga de Campeones en esta temporada, 12 son de Mbappé.
Previo a este, igualó los goles en un año natural en el Real Madrid del portugués y también su ídolo-59-.
Un largo camino por delante aún en esta edición, mientras el Real Madrid se encomienda al resurgir de futbolistas como Vinícius o Bellingham y a que Mbappé mantenga el rendimiento estelar que inició en 2025.
Por delante, seguir batiendo récords de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Palabras mayores.
Igualado el de goles en partidos de fase de grupos, a Mbappé le aparece el global de la competición como objetivo, que ha de ser acompañado por una subida de rendimiento global del equipo que ayude a ir avanzando rondas.
Diecisiete goles en una edición de la ‘Champions’ es el récord de Cristiano Ronaldo, en la temporada 2012-2013, en la que el Real Madrid ganó la competición en la final de Lisboa contra el Atlético de Madrid.
A seis de diferencia aún con un partido de fase de liga por completar y encarar toda la fase de eliminatorias. Cristiano anotó 17 en 11 partidos y Mbappé podría llegar a jugar hasta 16 en caso de que el Real Madrid tenga que pasar por la eliminatoria previa a los octavos de final, algo que apunta a evitar al sumar ya 15 puntos en su casillero.