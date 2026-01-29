Mbappé supera a su ídolo: Cristiano Ronaldo

POR EFE

El francés Kylian Mbappé marcó su duodécimo tanto con el Real Madrid en la primera fase de la Liga de Campeones ante el Benfica, por lo que batió el récord que desde 2016 tenía Cristiano Ronaldo, cuando marcó 11 goles con el Real Madrid.

El tanto lo ha marcado de cabeza el delantero fráncés este miércoles en el minuto 29, tras un centro cruzado del uruguayo Fede Valverde.

De los 20 goles del Madrid en Liga de Campeones en esta temporada, 12 son de Mbappé.

Previo a este, igualó los goles en un año natural en el Real Madrid del portugués y también su ídolo-59-.